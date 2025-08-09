La Familia Peluda

Conozca a Oso, el perrito que todos olvidaron y podría morir sin conocer un hogar

Oso es un macho de 7 años y solo espera una oportunidad

Por Fabiola Montoya Salas
oso
Oso es un macho de 7 años. Captura (Nórdicos de costa rica/Nórdicos de costa rica)

En el refugio de la Fundación Nórdicos de Costa Rica hay un perro que, pese a su nobleza y ternura, ha pasado más de dos años viendo cómo otros animales encuentran familia… mientras él sigue esperando.

Se llama Oso, tiene 7 años, y en todo este tiempo nadie ha preguntado por él. Su pelaje ha visto pasar las estaciones tras las rejas, su mirada se ha acostumbrado a despedir amigos que se van y a recibir el silencio de las visitas que lo pasan por alto.

En la fundación confiesan que su mayor miedo es que Oso muera ahí, sin conocer lo que es dormir tranquilo en un sillón, sentir el calor de una familia o correr libre en un patio propio.

“Oso merece pasar sus últimos años amado, en paz y sin rejas”, aseguran.

oso
Oso busca un hogar donde le den cariño. Captura (Nórdicos de costa rica/Nórdicos de costa rica)

Por eso, buscan con urgencia una casa cuna o una familia definitiva que le cambie la vida para siempre. No necesita lujos, solo un lugar seguro, cariño y la oportunidad de ser parte de un hogar.

Si usted quiere ser quien le dé esa segunda oportunidad, puede escribir al 7287-8790.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

