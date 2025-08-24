Partido político tico que tiene a familiar de Nayib Bukele adentro hizo importante anuncio para las próximas elecciones

Un partido político de Costa Rica, que está relacionado con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hizo un importante anuncio de cara a las próximas elecciones.

Se trata del partido Avanza, el cual dio a conocer que José Aguilar Berrocal será el candidato con el que lucharán por la silla presidencial en las elecciones de febrero del 2026.

José Aguilar Berrocal es el candidato presidencial del partido Avanza. (Natalia Vargas)

La elección de Aguilar fue aprobada por 48 de los 50 asambleístas presentes al momento de la ratificación, la cual se llevó a cabo este sábado. Se registró un voto nulo y otro en contra.

“Queremos darle a los jóvenes una manifestación diferente de lo que hemos estado viendo de corrupción, de gritos, de difamaciones y de calumnias. Queremos hacerlo con altura”, afirmó Aguilar ante los asambleístas minutos antes de someter su nombre a aprobación.

El Partido Avanza también eligió a Sandra Hernández Hernández como tesorera, tras la salida de Luis Diego Madrigal Salazar.

Aguilar fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2022 con el Partido Liberal Progresista (PLP).

Johanna Carolina Bukele Handal, esposa de José Aguilar y prima del presidente salvadoreño Nayib Bukele, es la tesorera suplente de la agrupación política en Santa Ana. Fue designada para ese cargo en una asamblea partidaria. Aguilar, por su parte, figura como tesorero en Escazú.

Johanna Carolina Bukele Handal, esposa del candidato, es prima de Nayib Bukele. (Natalia Vargas)

Johanna Bukele ya había participado en política en Costa Rica.

En el 2021 colaboró en la dirigencia provincial y cantonal de San José del partido Alianza Democrática Nacional (ADN), junto a su papá, Humberto Bukele Kattan, de origen salvadoreño y nacionalizado costarricense, y tres hermanos.

En aquella ocasión el proceso se frenó y las estructuras internas quedaron invalidadas.

Aguilar asegura que la agrupación no tiene ninguna relación ni cercanía con el presidente Rodrigo Chaves.

“No hay ninguna coordinación con la actual administración (del presidente Chaves). Somos un partido nuevo, independiente; estamos creando un movimiento, y no hay absolutamente ninguna coordinación con ningún otro movimiento político, de este, ni de ningún otro país”, manifestó Aguilar hace unos meses durante el lanzamiento oficial de la agrupación política.