Chavistas definen lista de candidatos a diputados por Alajuela y el primer lugar es un gran amigo de Rodrigo Chaves

Los integrantes del partido chavista, Pueblo Soberano, ya tienen la lista de los candidatos que lucharán por alcanzar una curul por la provincia de Alajuela.

La persona que irá por el primer lugar es un reconocido amigo del presidente de la República, Rodrigo Chaves. También es su abogado, de hecho lo está representando en el proceso judicial en el que la Fiscalía acusó al mandatario del delito de concusión, caso por el que Chaves podría perder su inmunidad.

José Miguel Villalobos intentará ser diputado por la provincia de Alajuela. (John Durán)

Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:

1 José Miguel Villalobos Umaña

2 Zaira Murillo Marín

3 Gerardo Bogantes Rivera

4 Grethel Ávila Vargas

5 Wilson Jiménez Cordero

6 Kattia Ulate Alvarado

7 Fernando Obaldía Álvarez

8 Shirley Sibaja Arias

9 Manuel Morera Chaves

Villalobos es amigo y abogado del presidente Rodrigo Chaves. (John Durán)

10 Vanessa Matamoros Salazar

11 Roy Castro Solano

12 Cinthia Segura Ramírez

Los candidatos suplentes son:

1 Allen Alvarado Carvajal

2 Andy Mairena Guido

3 Erly Flores Cubero

La asamblea del PPSO se está llevando a cabo de forma privada.