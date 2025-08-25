Estas personas lucharán por diputaciones del partido chavista, algunos nombres son muy conocidos

Este domingo se llevó a cabo una importante asamblea del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Se hizo de forma privada, por lo que la prensa no pudo ingresar para observar el desarrollo de la actividad.
La agrupación se dedicó a definir los nombres de las personas que lucharán por las diputaciones en las distintas provincias.
LEA MÁS: Partido político tico que tiene a familiar de Nayib Bukele adentro hizo importante anuncio para las próximas elecciones
La primera lista en ser definida fue la de puestos de diputaciones por San José.
Como ya se había dicho, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, será quien vaya por la primera curul en San José.
“Es un gran honor, desde el Congreso haremos todos los esfuerzos para lograr las reformas necesarias para que la patria avance”, afirmó Acosta este domingo.
LEA MÁS: Liberación Nacional y partido que apoya a Rodrigo Chaves tomaron estas importantes decisiones en secreto
Esta es la lista completa de las personas que lucharán con el PPSO por diputaciones en San José:
1. Nogui Acosta Jaén
2. Kattia Mora Montoya
3. Stephan Brunner Neibig
4. Mayuli Ortega Guzmán
5. Gonzalo Ramírez Zamora
6. Anna Katharina Müller
7. Antonio Barzuna Thopmson
8. Esmeralda Britton González
9. Francis Navarro Castillo
10. Dixiana Vargas Obando
11. Raúl Zamora Trejos
12. Geannina Padilla Ceciliano
LEA MÁS: Hay un problema grave que amenaza lo más sagrado: la salud de los niños, vea lo que está pasando
13. David Morales Corrales
14. María Elena Mata Araya
15. Minor Rodríguez Badilla
16. Maritza Ugalde Gutiérrez
17. Esdras Ureña Gutiérrez
18. María Angélica Solano Murillo
Los sustitutos son:
1. René Vargas Durán
2. Blanca Salas López
3. Arnoldo Fernández Rodríguez
4. Germa Lilly Chévez Chavarría
5. Jeffrey Gatgens Meléndez
Candidatos por Alajuela
La segunda lista en completarse fue la de Alajuela.
La persona que irá por el primer lugar es un reconocido amigo del presidente de la República, Rodrigo Chaves. También es su abogado, de hecho lo está representando en el proceso judicial en el que la Fiscalía acusó al mandatario del delito de concusión, caso por el que Chaves podría perder su inmunidad.
Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:
1. José Miguel Villalobos Umaña
2. Zaira Murillo Marín
3. Gerardo Bogantes Rivera
4. Grethel Ávila Vargas
5. Wilson Jiménez Cordero
6. Kattia Ulate Alvarado
7. Fernando Obaldía Álvarez
8. Shirley Sibaja Arias
9. Manuel Morera Chaves
10. Vanessa Matamoros Salazar
11. Roy Castro Solano
12. Cinthia Segura Ramírez
Los candidatos suplentes son:
1. Allen Alvarado Carvajal
2. Andy Mairena Guido
3. Erly Flores Cubero
LEA MÁS: Nicaragüense estaba por rendirse, pero papel que encontró en la calle lo cambió todo
Candidatos por Cartago
En la lista de candidatos por Cartago llama la atención la persona que irá por el segundo lugar, ya que es un reconocido influencer y seguidor de Rodrigo Chaves. Él hace constantes publicaciones en redes sociales en las que critica a los diputados de oposición.
Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:
1- Cindy María Blanco González
2- Robert Barrantes Camacho (más conocido como Robert Junior)
LEA MÁS: Chavistas definen lista de candidatos a diputados por Alajuela y el primer lugar es un gran amigo de Rodrigo Chaves
3 -Yara Jiménez Fallas
4- Franklin Aguilera Calderón
5- Mauren Quirós Barahona
6- Rafael Chaves Sánchez
Los candidatos suplentes son:
1- Óscar Villalta Solano
2- Mariela Calderón Hernández
3- Cindy Quesada Hernández
LEA MÁS: Municipalidad de Heredia anuncia el cierre total de importantes calles durante toda la semana
Canditados por Heredia
En cuanto a la provincia de Heredia, los asambleístas eligieron a Marta Esquivel, la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y a Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como candidatos a diputados.
Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:
1- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
2- Juan Manuel Quesada Espinoza
3- Kattia Jiménez Chavarría
4- Luis Alonso Pérez Jiménez
5- Melissa Villalobos Lobo
Los candidatos suplentes son:
1- Yordy Montero Soto
2- Angie Chaves Monge