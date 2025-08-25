¿Cuándo sale a la venta la moneda coleccionable de ¢50 de la lagartija y dónde se podrá conseguir?

Este martes 26 de agosto sale a circulación la nueva moneda de ¢50 que tiene una lagartija o anolis, y también saldrá a la venta la moneda coleccionable.

Se pondrán a la venta un total de 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche.

Las nuevas monedas de 50 colones saldrán a circulación este martes 26 de agosto. (BCCR)

Las monedas podrán ser adquiridas por un precio de ¢8.650, en cualquiera de las dos presentaciones.

En el reverso de la nueva moneda se leen los textos “Bosque tropical seco” y el nombre original y científico “Lagartija o anolis” y “Norops sericeus”.

Como parte de los elementos visuales, la lagartija está colocada sobre una porción del mapa del bosque tropical seco, así como el año “2023″ de la aprobación del diseño por parte la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, así como las tres barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

¿Dónde se podrá comprar la nueva moneda de ¢50?

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que las monedas estarán a la venta en distintos lugares:

- En la Asociación Minusmática Costarricense, en la sede central del BBCR.

También las monedas coleccionables saldrán a la venta este martes. (BCCR)

- El Banco Nacional de Costa Rica la tendrá a la venta en línea, en su tienda virtual.

- El Banco de Costa Rica la tendrá a la venta en la sede central y en las sucursales de: Paseo Colón, San Rafael de Escazú, Alajuela, barrio San José, Cartago, Heredia, Limón centro, Puntarenas, Quepos, Nicoya, Liberia.

- El Banco Popular en las sucursales de Moravia, Catedral, Mercadeo, Turrialba y Ciudad Neilly.

- Mucap la tendrá en las sucursales de: Los Ángeles, el Tejar, Metrocentro, Tibás, Alajuela.

- El BAC la tendrá disponible en las agencias de: Curridabat, Avenida Segunda, Oxígeno, Escazú, Multiplaza Escazú, la Bandera.

- Banco Promérica la venderá en sus oficinas de El Cedral y en Escazú.

- Grupo Mutual en la sede central, en Alajuela.

- Scotiabank también la tendrá en su sede central, en La Sabana.

- Coopenae la tendrá en las oficinas centrales en San José.

Los bancos darán las nuevas monedas poco a poco. (BCCR)

- Coopegrecia en las oficinas centrales en Grecia y en Sarchí.

- Coopesanramón también en sus oficinas centrales en San Ramón.

- Coopeande la venderá en: Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia, Nicoya, el Roble y Limón.

- Coopealianza las tendrá en: Pérez Zeledón, Uvita, Ciudad Neilly, Quepos, El Roble, Nicoya y Guápiles.

- Coopecar en las oficinas centrales en Zarcero.