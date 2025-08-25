Si va a salir de casa en su vehículo sin estos documentos, mejor devuélvase

Si usted tiene carro o moto y va a salir de su casa sin estos documentos, mejor devuélvase por ellos para evitar problemas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha dicho en distintas ocasiones cuáles son los documentos que siempre debe andar a la mano para evitar partes.

Los motociclistas deben cuidar que los documentos no se les mojen. (Rafael Pacheco)

Esta es la lista de papeles que todos los choferes, sin ninguna excepción, deben portar siempre:

- Título de propiedad o certificado de propiedad del vehículo (originales).

- Derecho de circulación e inspección técnica (originales), ambas al día. Además de los stickers que certifiquen estos procesos debidamente pegados.

- Las placas, tanto la trasera como la delantera, y el respectivo adhesivo pegado donde corresponde. En caso de que sea un vehículo nuevo y aún no tenga la placa fija, debe andar el documento de la placa provisional.

Estos documentos son obligatorios para todos los choferes. (Alonso Tenorio)

- Permisos especiales (de transporte público, perifoneo, pesos y dimensiones u cualquier otro tipo que avale las actividades que realice con su vehículo).

El MOPT dejó muy claro que estos documentos siempre deben ser los originales, no valen si anda una copia, así que no se la juegue.

Además, es importante que los motociclistas se las ingenien para siempre andar los documentos en un lugar protegido para que no se les vayan a mojar con los aguaceros o se les vayan a quedar perdidos.