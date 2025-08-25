¿Exministra de la Condición de la Mujer culpó a víctimas de femicidios por el aumento de casos?

La ex Cindy Quesada culpó a las víctimas de femicidio por el aumento de casos en el país. (Cortesía Casa Presidencial/La Nación)

La exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, causó indignación y mucha preocupación al referirse sobre la problemática de los femicidios que hoy el país llora.

En una entrevista con Teletica, la exjerarca aseguró que el problema radica en la elección de las parejas. Es decir, según ella, las mujeres son las culpables de su muerte por la pareja que escogen.

LEA MÁS: Spotify anuncia cambio que no les gustará para nada a sus usuarios, ¿afectará a Costa Rica?

Además, cuestionó a las muchachas que van de fiesta en busca de una pareja, lo que también causa sus muertes.

“Si las mujeres, entendiendo el riesgo que está afuera, deberíamos tomar mayores precauciones a la hora de entablar relaciones de pareja con estos carajos y que después ya no pueden salir o que se involucran con estos hombres y después los quieren dejar. Después se van con otro de esa banda, ¿a dónde creen que va a quedar esta pareja?“, dijo Quesada.

“Incluso muchachas que van a fiestas porque creen que van a conseguir recursos a través de ciertas actividades y lo que va a pasar es que salgan muertas”, añadió.

Las declaraciones de la exministra fueron criticadas por varias usuarias de X, conocido anteriormente como Twitter.

La exministra de la Condición de la Mujer afirmó que la problemática de los femicidios está relacionada con la elección de las parejas. Foto: Alberto Marín (Albert Marín/Entrevista a Cindy Quesada del I)

LEA MÁS: AyA anuncia cortes de agua, vea si su zona tendrá afectación

Varias cuestionaron cómo una política que trabajó en un ministerio dirigido a la atención de las mujeres puede creer que el problema de los femicidios tiene que ver con la escogencia de las parejas.

“La exministra de la MUJER en serio dijo en un reportaje de la crisis de femicidios que las mujeres tienen que escoger bien su pareja y que deben conocer los peligros de ‘ir a fiestas (...) porque SABEN que pueden salir muertas’ y no dijo nada de que el femicida tenga la culpa”, dijo Sara Abarca en X.

Otra usuaria señaló que Quesada culpó a las mujeres por el aumento de femicidios en el país.

Algunas de las víctimas de femicidios que el OIJ registra este año son Ingrid Espinoza, Sandra Oporta, Rashab García, María Julia Dittel, Geisel González y más.

LEA MÁS: ¿Compra antibióticos sin receta médica? Debe dejar de hacerlo por esta razón