Spotify anuncia cambio que no les gustará para nada a sus usuarios, ¿afectará a Costa Rica?

Si usted es usuario de Spotify, es importante que lea esta información sobre el cambio que se viene en setiembre.

La empresa dio a conocer en su sitio web que se vienen cambios en los precios de las suscripciones de la plataforma.

Spotify anuncia aumento en los precios de sus suscripciones Premium. (Spotify)

“En Spotify, estamos comprometidos a ofrecer una experiencia personalizada y de primer nivel para cada usuario. Para seguir innovando en nuestras funciones y productos, y garantizar que brindamos la mejor experiencia posible, ocasionalmente, actualizamos nuestros precios.

“Durante el próximo mes (setiembre), los suscriptores de Premium en varios países de Asia del Sur, Medio Oriente, África, Europa, América Latina y la región Asia-Pacífico recibirán un correo electrónico con información sobre lo que implica esta actualización para su suscripción. Los nuevos suscriptores pueden consultar los precios más recientes ingresando a spotify.com/premium”, informó la compañía.

Se viene un cambio que no le gustará a los usuarios. (Archivo)

La plataforma de música ya había detallado el aumento en el precio de la suscripción Premium en España. A partir de setiembre, la tarifa costará un euro más al mes, por lo que en ese país quedará en 11,99 euros al mes.

El copresidente y director comercial de la compañía, Alex Notström, aseguró que los aumentos en los precios son una medida que forma parte de su “caja de herramientas”, y que se acompañará de nuevos servicios y funciones que se integrarán poco a poco a la plataforma.