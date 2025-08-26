Aguinaldo 2025: ya se sabe que día pagarán el esperado dinero a los funcionarios públicos

Ya entramos en la recta final del año y a estas alturas mucha gente ya está pensando en el aguinaldo.

Si usted es de las personas que ya se frota las manos pensando en esa platica le contamos que ya el Ministerio de Hacienda anunció en su calendario qué día del 2025 pagará el aguinaldo a los funcionarios públicos.

El 5 de diciembre pagarán el aguinaldo a los funcionario públicos. (Canva)

Todo está previsto para que ese dinerito caiga a las cuentas de los trabajadores el viernes 5 de diciembre.

Ahora bien, si usted ya está jubilado, el aguinaldo le llegará antes. Según el calendario del pago de las pensiones, el viernes 28 de noviembre pagarán tanto la pensión de ese mes como el aguinaldo.

En el caso de las empresas privadas, tienen chance hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo a sus colaboradores.

Es importante que haga planes con anticipación para organizar la forma en la que usarán su platica y así le rinda bastante.

Organice con tiempo cómo usará su aguinaldo para que le rinda. (Shutterstock)

También, tome en cuenta que en la última etapa del año aumentan las trampas de los estafadores porque andan, precisamente, en busca de los aguinaldos, así que desconfíe de cualquier situación extraña, y verifique muy bien antes de hacer cualquier tipo de compra o pago.

Es usual que los delincuentes se las ingenien para crear promociones falsas. Envían mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, por correo electrónico y hacen publicaciones en redes sociales y páginas web falsas, para lanzar el anzuelo y ver quién cae en la trampa.

No se la ponga fácil a los ingratos que buscan su plata.