Frente Amplio ratifica a José María Villalta y Edgardo Araya como candidatos a diputados

José María Villalta es candidato a diputado en primer lugar por San José. (Facebook de José María Villalta/Facebook de José María Villalta)

El partido Frente Amplio anunció este viernes 8 de agosto los resultados oficiales de la convención interna que se realizó para elegir a sus candidatos a diputados para las elecciones de 2026.

José María Villalta podría volver a la Asamblea Legislativa, tras obtener el primer lugar por San José.

Otra cara conocida es Edgardo Araya, quien luchará por un curul por Alajuela.

También Vianey Mora, la asesora de Rocío Alfaro que ha estado en polémica por un viaje a Venezuela, que fue financiado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, controlado por Nicolás Maduro, también podría llegar a cuesta de Moras.

Así quedaron los candidatos a diputados del Frente Amplio, según el conteo oficial de los votos:

San José

José María Villalta: 613 votos en primer lugar

613 votos en primer lugar Vianey Mora: 302 votos en segundo lugar

302 votos en segundo lugar Antonio Trejos: 289 votos en tercer lugar

289 votos en tercer lugar Carolina Monge: 208 votos en cuarto lugar

208 votos en cuarto lugar Carlos Wong: 228 votos en quinto lugar

228 votos en quinto lugar Diana Madrigal: 147 votos en sexto lugar

Alajuela

Edgardo Araya: 212 votos en primer lugar

212 votos en primer lugar Sigrid Segura: 195 votos en segundo lugar

195 votos en segundo lugar Elías Arias: 102 votos en tercer lugar

102 votos en tercer lugar Irené Barrantes: 129 votos en cuarto lugar

129 votos en cuarto lugar Pedro Campos: 105 votos en quinto lugar

Vianey Mora, la asesora de la diputada de Frente Amplio Rocío Alfaro, ha sido criticada por su viaje a Venezuela, financiado por el Consejo Nacional Electoral, controlado por Nicolás Maduro. (Frente Amplio/Frente Amplio)

Cartago

Joselyn Saenz: 118 votos en primer lugar

118 votos en primer lugar Rosa María Mata: 68 votos en tercer lugar

68 votos en tercer lugar Ana Isabel Portuguez: 94 votos en quinto lugar

Heredia

María Eugenia Román: 141 votos en primer lugar

141 votos en primer lugar Paulino Madrigal: 171 votos en segundo lugar

171 votos en segundo lugar Bárbara González: 93 votos en tercer lugar

93 votos en tercer lugar Alejandro Vargas: 144 votos en cuarto lugar

144 votos en cuarto lugar Mariela Zamora: 82 votos en quinto lugar

Puntarenas

Paola Carrillo: 57 votos en primer lugar

57 votos en primer lugar Yendry Martinez: 38 votos en tercer lugar

Limón

Francisco Rodríguez: 45 votos en primer lugar

45 votos en primer lugar Marlon Hidalgo: 38 votos en tercer lugar

38 votos en tercer lugar Rodolfo Barrett: 43 votos en quinto lugar

Guanacaste

Christian Golcher: 51 votos en primer lugar

51 votos en primer lugar Juan Gabriel Ledezma: 42 votos en tercer lugar

