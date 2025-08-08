Por esta razón cerró uno de los outlets más conocidos del país

Un outlet en Heredia anunció que cerró sus puertas temporalmente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Salud confirmó que la reconocida tienda Planet Outlet, ubicada en Heredia, fue clausurada.

“Fue clausurado por encontrar productos sin el respectivo registro sanitario y no autorizados por el Ministerio de Salud, los cuales no cumplían con los requisitos establecidos”, indicó a La Teja.

Planet Outlet sorprendió el jueves a sus clientes al anunciar que cerrará sus puertas temporalmente.

“Debido a circunstancias imprevistas, nuestra tienda en Planet Outlet fue clausurada este jueves 7 de agosto”, indicó en redes sociales.

“Por esta razón, estaremos cerrados temporalmente. Por el momento no tenemos una fecha exacta de reapertura, pero estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible”, añadió.

Resulta que hace unos días el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió un comunicado advirtiendo a la población de irregularidades que encontró en varios outlets, entre ellos Planet Outlet.

El MEIC y el Ministerio de Salud inspeccionaron varios outlets y encontraron irregularidades. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades señalaron que algunas tiendas dan un plazo de garantía interior al plazo mínimo legal.

Otras no brindan información de los artículos en español ni informan las políticas de cambio de manera clara y veraz.

Por otra parte, el Ministerio de Salud decomisó 3.514 productos, entre ellos medicamentos, suplementos dietéticos, alimentos, cosméticos y más.

