Carlo Díaz prefirió no revelar detalles sobre la investigación contra Rodrigo Chaves

El fiscal general Carlo Díaz compareció este viernes 8 de agosto en la comisión que analiza el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez Vives. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El fiscal general Carlo Díaz compareció la mañana de este viernes 8 de agosto en la comisión que discute el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, en la Asamblea Legislativa.

Al inicio de la comparecencia, el fiscal general solicitó una audiencia privada, señalando que había detalles delicados sobre la investigación que no podía revelar públicamente; sin embargo, fue rechazada por los diputados Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, que conforman la comisión, así como por los miembros de la defensa de Chaves y Rodríguez Vives.

Recordemos que la comisión analiza la posibilidad de levantar o no la inmunidad del mandatario y del ministro, quienes están siendo investigados por el delito de concusión.

Al presidente se le investiga por el contrato de $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Aparentemente, el equipo de Chaves contrató a la empresa RMC LA Productora S.A. del productor Christian Bulgarelli para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión.

Los diputados Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas analizan la solicitud del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez Vives. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según la Fiscalía, se le habría pedido a Bulgarelli a darle $32.000, es decir, unos ¢16 millones, a Federico Cruz Saravanja, quien fue asesor de campaña electoral de Chaves, a cambio de que se le adjudicara el contrato con el BCIE.

En la comparecencia de este viernes, Díaz aseguró que no se trata de una persecución política, sino una investigación objetiva, con testimonios y pruebas documentales y periciales.

Los diputados cuestionaron la solicitud del levantamiento de la inmunidad y le pidieron al fiscal general que explicara cuál es el fundamento para realizar esta petición.

No obstante, Díaz rechazó explicarlo, reiterando que no podía revelar detalles sensibles sobre la investigación. Él indicó que solicitó el levantamiento de la inmunidad de Chaves y Rodríguez Vives para continuar con el proceso penal.

La diputada Álvarez, del Partido Liberación Nacional, explicó que necesitan una decisión fundamentada para recomendar el levantamiento del fuero.

Se espera que el mandatario y el ministro de Cultura se presenten el 22 de agosto en esta comisión de la Asamblea Legislativa.

