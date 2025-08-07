Cierran uno de los outlets más conocidos del país de forma sorpresiva

Outlet muy visitado en Heredia cerró sus puertas de forma inesperada y esta es la razón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Planet Outlet, la reconocida tienda ubicada en Heredia, cerró sus puertas de manera sorpresiva este jueves, dejando a más de un cliente con la boca abierta.

Sin embargo, a través de un comunicado, la empresa informó a sus clientes el motivo del cierre.

“Debido a circunstancias imprevistas, nuestra tienda en Planet Outlet Heredia fue clausurada este jueves 7 de agosto.

“Por esta razón, estaremos cerrados temporalmente. Por el momento no tenemos una fecha exacta de reapertura, pero estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible”, explica el informe compartido en redes sociales.

Además, se indicó que cualquier novedad será comunicada por ese mismo medio.

La tienda está ubicada en Heredia este, frente al Walmart Los Lagos.