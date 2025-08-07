Nacional

Cierran uno de los outlets más conocidos del país de forma sorpresiva

Esto dice la misma tienda por el sorpresivo cierre

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Outlets, cajones llenos de tiliches
Outlet muy visitado en Heredia cerró sus puertas de forma inesperada y esta es la razón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Planet Outlet, la reconocida tienda ubicada en Heredia, cerró sus puertas de manera sorpresiva este jueves, dejando a más de un cliente con la boca abierta.

LEA MÁS: Matemático explica si es posible que el chavismo logre 40 diputados, la respuesta lo sorprenderá

Sin embargo, a través de un comunicado, la empresa informó a sus clientes el motivo del cierre.

“Debido a circunstancias imprevistas, nuestra tienda en Planet Outlet Heredia fue clausurada este jueves 7 de agosto.

LEA MÁS: Colgate retira voluntariamente de Costa Rica una de sus pastas dentales ¿por qué y cuál es?

“Por esta razón, estaremos cerrados temporalmente. Por el momento no tenemos una fecha exacta de reapertura, pero estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible”, explica el informe compartido en redes sociales.

Además, se indicó que cualquier novedad será comunicada por ese mismo medio.

LEA MÁS: Banco Nacional tiene una feria de carros que van desde los ¢3 millones

La tienda está ubicada en Heredia este, frente al Walmart Los Lagos.

La tienda Planet Outlet Heredia anunció este jueves 7 de agosto el cierre temporal de sus operaciones, luego de ser clausurada.
Esta fue la imagen compartida por Planet Outlet. (Planet Outlet Heredia/Tomada de redes de Planet Outlet Heredia)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Planet OutletHerediaCierreClausurada
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.