Banco Nacional tiene una feria de carros que van desde los ¢3 millones

Si usted anda en busca de un carro que no salga muy caro, esta información podría serle de mucha utilidad.

El Banco Nacional tiene una feria de carros adjudicados; es decir, que fueron recuperados por la entidad por falta de pago de los antiguos dueños, y hay algunos desde los ¢3 millones.

El Banco Nacional tiene una feria de carros adjudicados. (Facebook)

“Por tiempo limitado, llega la Feria de Vehículos Adjudicados BN, tu oportunidad para comprar vehículo hasta con el 70% de descuento, financiamiento hasta del 100% y crédito con tasa fija hasta del 8%. Más de 100 vehículos de variedad de marcas, con condiciones de feria y asesoría personalizada”, informó el banco.

La feria se mantendrá hasta este viernes 8 de agosto. Los lugares en los que están los carros a la venta son:

- Cartago, Tejar, contiguo a Dekra.

- Alajuela, Turrúcares, predio de vehículos detrás de la sucursal del BN.

- Heredia, San Rafael, Getsemaní, 400 metros norte de la escuela Alberto Paniagua, predio de vehículos BN.

- Heredia, Flores, San Joaquín, de la Casona del Cerdo, 150 metros norte y 300 metros oeste, predio de vehículos BN.

Hay carros a la venta desde los 3 millones de colones. (Banco Nacional)

Para citarle algunos ejemplos, le contamos que en el catálogo de vehículos del Banco Nacional aparece un carro marca Great Wall, año 2017, color rojo, manual, en ¢3.360.000.

También se ve uno marca DFAC DongFeng, año 2016, color rojo y manual, en ¢3.150.000.

Otras de las opciones más baratas es un Great Wall, modelo 2017, color rojo, manual, en ¢3.150.000.

Además, hay un Kia Rio, año 2017, color blanco, manual, en ¢4.4950.000.

Si quiere ver los demás carros que tiene a la venta el Banco Nacional, puede ingresar al catálogo haciendo clic aquí.