Se viene nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, aquí todos los detalles

El Ministerio de Salud confirma nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla

Por Eduardo Vega

Buenas noticias para todos los que deban viajar a destinos como Colombia, el Ministerio de Salud confirmó este viernes 8 de agosto una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla.

Mujer recibe vacuna
Todos los detalles de la nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla. (John Durán)

La jornada de vacunación se llevará a cabo el miércoles 13 y jueves 14 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, en el Estadio Nacional.

Explica Salud que se vacunarán 300 personas el miércoles y 300 el jueves, por eso para cada día estarán disponibles 300 citas.

13 y 14 de agosto habrá nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla

“Esta campaña está dirigida exclusivamente a personas que viajan a Colombia durante los meses de agosto, setiembre y octubre, y que hayan adquirido su tiquete aéreo antes del sábado 12 de julio. No se aceptarán reservas con tiquetes comprados a partir de esa fecha.

Un brazo recibiendo una vacuna.
Habrá jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el 13 y 14 de agosto, en el Estadio Nacional. (Archivo)

“Los interesados deberán solicitar su cita a través del formulario digital que se habilitará el lunes 11 de agosto a partir de las 2:00 p.m., AQUÍ “, explica Salud.

Tome en cuenta que, según la normativa vigente, la vacuna tiene que aplicarse al menos 10 días antes del viaje, para que planifique con tiempo y no lo agarren desprevenido en el aeropuerto.

Decenas de personas en fila en una acera frente al estadio nacional, en La Sabana.
Para llegarse a vacunar recuerde que abrirán 300 campos para el miércoles 13 y otros 300 para el jueves 14 de agosto. (Cortesía )

Colombia es un foco de contagio y, luego de que el gobierno colombiano decretara emergencia sanitaria nacional, Tiquicia no se la va a jugar y está haciendo de todo para evitar que entren contagiados al país.

