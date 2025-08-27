Política

Comisión que investiga levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó esta decisión

Comisión que investiga levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves hizo una petición

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

La comisión de la Asamblea Legislativa que analiza levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó una decisión importante.

Luego de la comparecencia con el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, la cual se llevó a cabo este martes por la noche, los tres legisladores que integran la comisión definieron ampliar el plazo para emitir el informe final con la recomendación para el plenario.

LEA MÁS: José María Figueres le tira durísimo a su familia por el pleito legal de la herencia de su mamá

22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
Hay noticias sobre la comisión que investiga el levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (John Durán)

Este miércoles por la mañana, la vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, quien presidió la sesión extraordinaria de plenario, informó que la Presidencia aprobó la decisión de extender el plazo.

Según había establecido Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, el órgano tenía 20 días hábiles para emitir el informe, con la posibilidad de ampliar el plazo por otros 20 días más.

LEA MÁS: El Ministro de Cultura sorprende con decisión que tomó sobre su inmunidad

Esos 20 días se cumplen este jueves 28 de agosto, por lo que se hizo necesaria la ampliación. Los diputados solicitaron 10 días más de tiempo, dejando la fecha del 8 de setiembre como límite para definir el informe con la recomendación final al Plenario.

22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
El presidente Chaves llegó a comparecer a dicha comisión el viernes pasado. (John Durán)

La comisión recibió al fiscal general, Carlo Díaz, así como al presidente Chaves, junto con su abogado José Miguel Villalobos. El último en llegar a comparecer fue el ministro de Cultura, quien sorprendió al anunciar que renunciaba a su inmunidad para hacer frente al proceso judicial.

LEA MÁS: Haciendo carros a escala encontró el pasatiempo para agradecer una segunda oportunidad de vida

Con esas comparecencias, la comisión cumplió con las audiencias y permitió el derecho de defensa a los acusados por el caso.

Ahora habrá que esperar el informe final y que la Presidencia del Congreso defina qué día se conocerá en el plenario legislativo.

22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
Los diputados tienen tiempo de presentar informe hasta el 8 de setiembre. (John Durán)

El día que se lleve a cabo el trámite, Rodrigo Chaves tendrá la oportunidad de asistir al plenario para hablar durante 30 minutos. Luego de eso habrá un debate reglado y después se dará la votación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rodrigo ChavesinmunidadJorge Rodríguez
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.