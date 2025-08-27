Comisión que investiga levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó esta decisión

La comisión de la Asamblea Legislativa que analiza levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó una decisión importante.

Luego de la comparecencia con el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, la cual se llevó a cabo este martes por la noche, los tres legisladores que integran la comisión definieron ampliar el plazo para emitir el informe final con la recomendación para el plenario.

LEA MÁS: José María Figueres le tira durísimo a su familia por el pleito legal de la herencia de su mamá

Hay noticias sobre la comisión que investiga el levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (John Durán)

Este miércoles por la mañana, la vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, quien presidió la sesión extraordinaria de plenario, informó que la Presidencia aprobó la decisión de extender el plazo.

Según había establecido Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, el órgano tenía 20 días hábiles para emitir el informe, con la posibilidad de ampliar el plazo por otros 20 días más.

LEA MÁS: El Ministro de Cultura sorprende con decisión que tomó sobre su inmunidad

Esos 20 días se cumplen este jueves 28 de agosto, por lo que se hizo necesaria la ampliación. Los diputados solicitaron 10 días más de tiempo, dejando la fecha del 8 de setiembre como límite para definir el informe con la recomendación final al Plenario.

El presidente Chaves llegó a comparecer a dicha comisión el viernes pasado. (John Durán)

La comisión recibió al fiscal general, Carlo Díaz, así como al presidente Chaves, junto con su abogado José Miguel Villalobos. El último en llegar a comparecer fue el ministro de Cultura, quien sorprendió al anunciar que renunciaba a su inmunidad para hacer frente al proceso judicial.

LEA MÁS: Haciendo carros a escala encontró el pasatiempo para agradecer una segunda oportunidad de vida

Con esas comparecencias, la comisión cumplió con las audiencias y permitió el derecho de defensa a los acusados por el caso.

Ahora habrá que esperar el informe final y que la Presidencia del Congreso defina qué día se conocerá en el plenario legislativo.

Los diputados tienen tiempo de presentar informe hasta el 8 de setiembre. (John Durán)

El día que se lleve a cabo el trámite, Rodrigo Chaves tendrá la oportunidad de asistir al plenario para hablar durante 30 minutos. Luego de eso habrá un debate reglado y después se dará la votación.