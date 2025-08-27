José María Figueres le tira durísimo a su familia por el pleito legal de la herencia de su mamá

El expresidente de de la República, José María Figueres, no se guardó nada contra su familia y la noche de este martes 26 de agosto tiró durísimo con un posteo en redes sociales.

“En las últimas horas circuló un comunicado a nombre de la familia Figueres Olsen relacionado con el juicio que interpuse contra familiares que despojaron a mi madre de sus bienes. Como sólo dos personas llevamos esos apellidos, deduzco que el comunicado proviene de mi hermana Karen Christiana.

Expresidente Figueres le tira durísimo a su familia por el pleito legal de la herencia de su mamá. (Rafael Pacheco Granados)

“Como lo hizo en la última campaña política para perjudicarme, ahora ella vuelve a sacar un tema íntimo del ámbito familiar y lo convierte en público. Eso nunca debió ocurrir, y por ello a nombre de mi familia pido disculpas. Sin embargo, amigos y amigas preocupados por este asunto merecen conocer algunos hechos importantes”, comienza diciendo Figueres.

De inmediato el expresidente aclara: “No he presentado una querella por interés personal ni por herencia. La he presentado en mi calidad de garante legal de mi madre, nombrado así por un Juzgado de Familia. A sus 91 años, en condiciones de gran fragilidad física y mental, mi madre fue despojada de todos sus bienes. Lo que busco con acciones legales es que se los devuelvan para que se cumpla su voluntad: que la casa de la familia en Curridabat con sus jardines se convierta en un museo en memoria de mi padre, don Pepe, como ella misma lo comentó con tantas personas y además lo dejó establecido en su testamento”.

Figueres también le recordó a sus familiares que el tema no se ha terminado.

“La causa judicial que interpuse está en etapa intermedia. Un juez dictó sobreseimiento que mi abogado apeló. Con respeto esperaremos las etapas que siguen.

Christiana Figueres es acusada por su hermano de despojar a su mamá de todos sus bienes. (JOHN DURAN)

“Desconociendo esto, hacia el final de su comunicado Karen Christiana habla de un “punto final”. Considero una falta de respeto para el Poder Judicial hablar de un ‘punto final’, cuando el proceso continúa”.

“También habla el comunicado (de los familiares) de ‘sanar heridas’. Las ‘heridas’ que me afectan provienen de la manera en que ella, Karen Christiana y los sobrinos que la despojaron de sus bienes, han tratado a mi madre por muchos años.

“Entre un sinnúmero de groserías no fueron capaces, ni ella ni los sobrinos, de llegar a visitarla el pasado Día de la Madre. Ni preguntar por su estado de salud, ni una tarjeta, ni una flor. Nada. Por algo el Juzgado de Familia con vista en abundante evidencia me nombró garante y protector de mi madre”, reclama Figures.

El pasado Día de la Madre el expresidente Figueres publico esta foto con su mamá, doña Karen Olsen. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

Y finaliza su escrito el exmandatario asegurando: “Sanemos ‘heridas’. Empecemos por devolverle a nuestra madre lo que le pertenece, para que el día en que el Señor Todopoderoso la llame a su lado, podamos cumplir su voluntad y crear en su propiedad un museo en memoria de mi padre, don Pepe”.

El Juzgado Penal del I Circuito de San José resolvió con sobreseimiento a favor de Adriana y Gabriela Naranjo Figueres, José Antonio Figueres Ulate, Christiana Figueres Olsen, Rosita Ulate Sánchez y otros miembros de la familia Figueres a quien el expresidente acusa de haber despojado de la herencia a doña Karen Olsen.