Banco Central anuncia cambio sobre las nuevas monedas de ¢100 y ¢25

Este año se ha dado una gran variante con el tema de las monedas que circulan en el país, ya que se está cambiando el diseño de la familia completa.

El Banco Central de Costa Rica (BBCR) es el que coordina el tema y pese a que había un calendario definido para los lanzamientos de las nuevas monedas, la entidad informó sobre un cambio para la de ¢100 y otro sobre la de ¢25.

Nueva moneda de ¢100 del calipso ya no saldrá a circulación este año, sino hasta el próximo. (Archivo)

Una de las nuevas monedas de ¢100, la de swing criollo, ya anda en la calle. Faltan otros cinco motivos de la colección: calipso limonense, tope de toros liberiano, la manufactura de objetos cerámicos con motivos chorotegas, la música tradicional de cimarrona costarricense y la tradición del boyeo y carreta en Costa Rica.

El BCCR había informado que el inicio de circulación del segundo motivo de la moneda de ¢100, alusivo al calipso limonense, estaba previsto para el segundo semestre del 2025, pero ahora se trasladó al primer semestre del 2026.

En cuanto a la moneda de ¢25, ya también hay varias de las nuevas que empezaron a circular, pero todavía faltan algunas. Tienen la temática “Sitios Emblemáticos de las Provincias” y la colección consta de siete motivos alusivos a cada una de las provincias.

El lanzamiento del cuarto motivo de la moneda de ¢25, alusivo a la provincia de Heredia, también estaba previsto para el segundo semestre de este año, pero el BCCR informó que también pasó para el 2026.

La moneda del swing criollo ya circula por todo el país. (Cortesía)

Dos monedas dejaron de circular

Como parte del cambio, dos de las principales monedas del país salieron de circulación, fueron las monedas viejas de ¢500 colones y de ¢50. Esas, desde el 1 de julio pasado, ya no se pueden usar, en su lugar empezaron a circular unas muy bonitas de esas mismas denominaciones.

Con respecto a las monedas nuevas de ¢500, hay varios estilos; uno de los 200 años de la Independencia, otro de los 175 años de la Fundación de la República, otro de los 75 años de la Abolición del Ejército, y otro de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

De la nueva moneda de ¢50 también hay varios estilos de la temática “Fauna de los Ecosistemas”. La colección incluye la mariposa morfo, la rana calzonuda, la tortuga carey, la lagartija o anolis, el cangrejo marinera y el conejo de monte.

La nueva moneda de ¢10 ya está en circulación y esta solo tiene un diseño único del Escudo Nacional, se parece mucho a la moneda anterior.

También se atrasará la circulación de una de las monedas de 25 colones. (BCCR)

La moneda de 5 colones no tendrá nuevo diseño ya que el banco dice que no la fabricará más, es decir, se quedarán circulando las que están hasta el momento.