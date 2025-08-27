Nacional

¿Fin a la listas de espera de la Caja? Esta es la propuesta del sector privado

El amargo y gran problema de las listas de espera golpea a los ticos todos los días

Por Eduardo Vega

Cada mañana hay una familia costarricense que sufre por las enormes listas de espera que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este amargo problema ahora podría ser combatido con la ayuda del sector privado, el cual pega el grito al cielo para que se atiendan, urgentemente, las listas de espera que están presentes en todos los centros de salud de las 7 provincias.

Quirófano con varias personas vestidas de verde y dos lámparas de cirugía alumbrando la zona donde van a operar. Paredes blancas. La toma es desde una ventana en la puerta del quirófano.
¿Podría comenzar el fin de las listas de espera de la Caja? (Cortesía CorAll Family)

Este miércoles 27 de agosto, la Cámara Costarricense de la Salud (CCS) hizo un llamado para que las autoridades del país pongan en primer lugar la atención de las listas de espera en la Caja.

Disponibilidad Sector Privado Atención Listas De Espera. Massimo Manzi, Director Ejecutivo CCS

“Ante esta realidad, la misma Cámara anunció que el sector privado del país tendría la capacidad inmediata de aportar más de 46.000 procedimientos y servicios mensuales en todo el país para ayudar a reducir las largas listas de espera que enfrenta la Caja“, asegura la CCS.

Estos 46 mil procedimientos y servicios se confirman después de un análisis inicial realizado entre los afiliados a la Cámara para conocer a detalle la capacidad con la que cuentan los centros de salud (clínicas, hospitales privados, centros de diagnóstico) y que está disponible para unirse a esta guerra por la salud del tico.

Qirófano con herramientas quirúrgicas. En primer plazo, arsenal quirúrgico y en segundo plano, al fondo, paciente sobre camilla de cirugía.
Años tiene nuestro sistema de salud pública sufriendo con las listas de espera. (Shutterstock /Shutterstock)

Con base en el estudio, se confirmó que los centros médicos encuestados y que dijeron que sí se apuntan, se podrían poner a disposición de la Caja:

13,784 consultas y exámenes en especialidades como cardiología, geriatría, odontología, gastroenterología, nutrición, medicina general y rehabilitación, entre otros.

16,484 diagnósticos, entre ellos mamografías, ultrasonidos, resonancias, tomografías, radiografías y otros.

16,577 procedimientos quirúrgicos al mes, destacando histerectomía laparoscópica y abdominal, laparoscopia exploratoria, apendicectomía, tiroidectomía, cirugías de mama, cataratas, tratamientos de fracturas, entre otros.

“Ante la situación actual que enfrenta el país en materia de salud, el sector privado está dispuesto a colaborar.

“La disponibilidad de servicios y procedimientos en las diferentes áreas demuestra que podemos ser un aliado estratégico para mejorar el acceso y agilizar la atención médica”, asegura Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

“Como sistema nacional de salud es fundamental que busquemos en conjunto soluciones que puedan cambiar la realidad de miles de familias que sufren las consecuencias económicas y sociales de una atención no oportuna”, agrega Manzi.

Mássimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud. (Albert Marin)

De acuerdo con datos publicados de marzo de 2025, en el caso de consulta externa la cantidad de pacientes en espera es de 340.558 en marzo de 2025; mientras que en cirugía la cifra es de 190.076 en el mismo período. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, los pacientes en espera son 723.156.

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

