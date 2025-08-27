Concejo Municipal de Cartago le hace fuerte petición a Rodrigo Chaves por problemas de la gente

El Concejo Municipal de Cartago aprobó una moción para pedirle a Rodrigo Chaves a que se pronuncie sobre los problemas que se presentan en la provincia brumosa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La tensión entre Cartago y el presidente Rodrigo Chaves sigue creciendo, pues el Concejo Municipal hizo una petición para el mandatario para que se pronuncie sobre los problemas que hoy sufren los cartagineses.

Resulta que el regidor del Partido Liberación Nacional (PLN), Caleb Pichardo, presentó la moción ante el Concejo Municipal en la que hizo esta solicitud para Chaves.

Los regidores buscan que el presidente hable sobre, por ejemplo, el atraso del proyecto de la construcción del nuevo hospital, la contaminación de clorotalonil en el agua, el caos vial en Taras y La Lima, y la pérdida de cosechas debido a la falta de demanda.

El Concejo Municipal de Cartago quiere que el mandatario se pronuncie sobre la construcción del nuevo hospital, así como otras situaciones que hoy sufren los cartagineses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si bien otras necesidades de Cartago se encuentran también en una realidad nacional, como lo es educación y seguridad, el Concejo Municipal de Cartago realiza un llamado urgente a proteger tales activos que procuran un mejor vivir a las comunidades de Cartago y el país. Una política diseñada, planificada, y aplicada con la mayor responsabilidad es urgente para mejorar el estado de la seguridad humana y educación a las futuras generaciones”, señaló el regidor.

LEA MÁS: Comisión que investiga levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó esta decisión

Pichardo pidió que el mandatario se refiriera a estos problemas en su visita a la provincia brumosa por las celebraciones del Día de la Independencia.

Por unanimidad, los regidores aprobaron esta propuesta.

El presidente del Concejo Municipal, Alonso Picado, recomendó enviar esta moción a la comisión de gobierno por si algún otro regidor quiere dar su aporte.

LEA MÁS: Banco Central anuncia cambio sobre las nuevas monedas de ¢100 y ¢25