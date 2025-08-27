Hay buenas noticias para quienes viajan hacia Estados Unidos desde Guanacaste

Un Boeing 737 de American Airlines es el encargado de operar la nueva ruta de temporada entre Guanacaste y Filadelfia. (Cortesía ICT)

¿Es viajero y busca más posibilidades de vuelos hacia los Estados Unidos? Pues hay una buena noticia para usted, porque resulta que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció más vuelos hacia el país norteamericano a partir de noviembre.

Los viajeros desde Guanacaste tendrán más oportunidades de viajar hacia Boston, Estados Unidos, después de que aumentara la frecuencia de vuelos de la aerolínea JetBlue.

Recordemos que esta aerolínea también ofrece vuelos directos hacia los aeropuertos de Nueva York (JFK) desde Guanacaste.

A partir de noviembre, se realizarán dos vuelos semanales hacia el Aeropuerto Internacional de Boston Logan (BOS). Luego, a partir del 18 de diciembre, serán vuelos diarios.

Así que si usted quiere disfrutar de la época navideña y el invierno en el país norteamericano, aproveche esta posibilidad que está ofreciendo la aerolínea.

Esta noticia también es positiva para Tiquicia, ya que puede generarle más visitantes provenientes de Norteamérica que buscan escaparse del frío y disfrutar unos días bajo el sol, así como conocer las bellezas de Costa Rica.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, señaló que este aumento de vuelos entre Boston y Guanacaste le traerá a la provincia más empleo y bienestar social.

Por su parte, el gerente general de Guanacaste Aeropuerto, César Jaramillo, destacó que durante el primer semestre de este 2025, la provincia guanacasteca recibió cerca de 1,2 millones de pasajeros.

Los viajeros a Estados Unidos desde Guanacaste tendrán más oportunidades de visitar el país norteamericano a partir de noviembre.