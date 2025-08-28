Ministerio de Salud cerró siete oulets por estas terribles razones

El Ministerio de Salud está haciendo inspecciones periódicas en los comercios tipo oulet de todo el país.
Solo entre el 4 y el 21 de agosto, funcionarios de la institución visitaron 15 establecimientos, de los cuales siete fueron clausurados.
Las autoridades de Salud informaron que hicieron numerosos decomisos de cosméticos, equipos y materiales biomédicos, medicamentos, químicos y suplementos alimenticios.
“Estos productos fueron retirados del mercado por carecer de registro sanitario, incumplir la normativa de etiquetado, estar vencidos o en mal estado.
“Además, se detectó que varios establecimientos no correspondían la actividad autorizada en su Permiso Sanitario de Funcionamiento, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente”, informó la entidad.
Salud detalló que en San José visitaron cinco oulets en los que decomisaron 5 mil productos y clausuraron tres locales. En Alajuela visitaron también cinco establecimientos, decomisaron 360 artículos y cerraron tres comercios.
En Heredia revisaron dos locales, decomisaron 31 productos y cerraron un oulet. Mientras que en Cartago revisaron tres comercios y decomisaron 637 artículos.
El Ministerio de Salud advierte a los comerciales y alerta a la población de que no se permitirá la venta de productos sin autorización sanitaria ni fuera de la clasificación establecida por la ley.
“Estas fiscalizaciones se mantendrán en todo el país para proteger la salud de la población y evitar riesgos asociados al consumo de productos ilegales o inseguros.
“Reiteramos el llamado a los comercios a cumplir estrictamente con la normativa sanitaria y recordamos a la ciudadanía que solo adquiera productos con registro sanitario, garantía de seguridad y protección para todos”, agregó la institución.