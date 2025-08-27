(Video) Diputada atacó a legislador oficialista, le dijo “chuchinga” y él también le tiró duro

Un par de diputados dieron este miércoles un “espectáculo” en la Asamblea Legislativa y lo peor es que lo hicieron frente a un grupo de colegiales.

Como si se tratara una especie de kínder, el diputado Daniel Vargas, del partido oficialista, se molestó porque la legisladora Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, estaba grabándolo a él y a sus compañeros de fracción con su celular.

LEA MÁS: ¿Fin a la listas de espera de la Caja? Esta es la propuesta del sector privado

Dinorah Barquero le dijo chuchinga a Daniel Vargas. (Asamblea Legislativa)

Eso hizo que él hiciera una serie de comentarios fuera de micrófono, al parecer dijo que Barquero daba vergüenza.

LEA MÁS: Estas son las cosas que nunca puede hacer un chofer de bus

Ante eso, las diputadas independientes Kattia Cambronero y Johana Obando, pidieron a la socialcristana Vanessa Castro, quien estaba presidiendo el plenario, que tomara acciones y no permitiera ese tipo de actuaciones violentas.

Luego de eso, Dinorah pidió la palabra para referirse a las supuestas palabras de Vargas:

Daniel Vargas le contestó que ella era una vergüenza. (Asamblea Legislativa)

“Usted y quienes estaban ahí arriba (señala el directorio legislativo), oyeron las ofensas, los insultos, la grosería y la pendejada, porque lo dice fuera de micrófonos, porque no tienen las agallas que tienen los guanacastecos de verdad, de pararse y decir las cosas de frente, como las dicen los hombres, pero aquí usted tiene una guanacasteca que sabe contestar y que sabe decirle las cosas de frente, y se lo he dicho varias veces, usted, usted es un chuchinga y en Guanacaste sabemos muy bien qué es ser un chuchinga, es ese que habla a escondidas, es ese que habla por detrás, es ese que solo busca pleito con las mujeres”.

LEA MÁS: Comisión que investiga levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves tomó esta decisión

“Es bueno que sepan los costarricenses que aquí hay un hombrecito que juega de hombre grande...” luego de eso le apagaron el micrófono a Barquero.

Dinorah Barquero le dijo a Daniel Vargas que era un chichinga

Entonces el diputado Vargas pidió la palabra y le respondió fuerte.

“Esta señora me trata... y doña Gloria es testigo de todo lo que me estaba diciendo también y lo que usted quiere que le diga, doña Dinorah, que lo diga al micrófono, sí, me parece que usted es una vergüenza en este plenario legislativo, eso fue lo que le dije”.

Todo eso pasó mientras un grupo de estudiantes de un colegio de La Unión de Cartago estaba de visita en la Asamblea Legislativa, y presenciaba la sesión del plenario.