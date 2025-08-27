Colgate-Palmolive afirma que polémica pasta dental contaba con estudios de calidad

Colgate-Palmolive Costa Rica afirmó que su pasta de dientes que fue retirada del mercado contaba con estudios de calidad, eficacia y seguridad. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

La empresa Colgate Total Prevención Activa Clean Mint era segura, pues contaba con estudios de calidad, eficacia y seguridad.

Hace unas semanas, el Ministerio de Salud anunció el retiro de este producto del mercado para proteger a la población, después de que se reportaran problemas en la salud dental por el uso de esta pasta.

LEA MÁS: ¿Fin a la listas de espera de la Caja? Esta es la propuesta del sector privado

Resulta que este producto ha provocado irritación oral temporal, hinchazón, sangrado y reacciones alérgicas en varios usuarios.

A pesar de ello, la empresa aseguró que la pasta dental era segura para su uso. Sin embargo, la tuvieron que retirar por la seguridad de todas las personas, ante el aumento de casos.

“Colgate por instancias saludables y por regulación en cada país tiene que realizar unos procesos clínicos de calidad. (...) Todos los productos de Colgate-Palmolive cuentan con estos estudios y son avalados por la entidad regulatoria de salud de cada país”, indicó un vocero de la empresa a La Teja.

La compañía señaló que Costa Rica no es el único país donde se está retirando este producto, sino también en otros como Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El Ministerio de Salud tuvo que retirar una pasta de dientes de Colgate-Palmolive después de que se reportaran graves casos. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Además, informó que está realizando un proceso de reposición del producto; es decir, las personas que estaban utilizando esta pasta dental, pueden cambiarla por otro producto de la marca.

Para solicitar la reposición, los usuarios pueden hacerlo llamando al 800-2654283.

LEA MÁS: ¡Ya tenemos ganador! En esta provincia se vendió el premio del acumulado de ¢375 millones

¿Qué dice el Colegio de Dentistas?

El Colegio de Cirujanos Dentistas reconoció la actuación de Colgate de retirar de forma voluntaria el producto para evitar que más personas resulten afectadas.

“Si las personas han utilizado este producto y no han experimentado reacciones alérgicas al componente específico del saborizante señalado por el Ministerio de Salud, pueden continuar utilizándolo con normalidad”, indicó.

Los expertos recomendaron que si el uso de esta pasta le está generando efectos secundarios, se debe dejar de usarla.

LEA MÁS: Estas son las cosas que nunca puede hacer un chofer de bus