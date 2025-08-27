¡Ya tenemos ganador! En esta provincia se vendió el premio del acumulado de ¢375 millones

El acumulado salió en el sorteo del martes 26 de agosto. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Un hombre de más de 65 años es la persona más afortunada del país, pues ganó el premio extraordinario del acumulado, llevándose ¢375 millones.

LEA MÁS: Estas son las cosas que nunca puede hacer un chofer de bus

La Junta de Protección Social (JPS) jugó el martes 26 de agosto el sorteo del acumulado, en el cual aparecieron la bolita con la palabra “acumulado” y el número 56 con la serie 334.

El vecino de la provincia de San José compró dos enteros con el número ganador a través del sitio web de la JPS.

Según la entidad, el señor obtuvo ¢187.500.000 por cada entero, lo que da un total de ¢375.000.000.

El martes 26 de agosto también se realizó el sorteo de los Chances y estos fueron los números ganadores:

Premio mayor: 39, serie 650

39, serie 650 Segundo premio: 42, serie 597

42, serie 597 Tercer premio: 08, serie 858

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/nacional/politica/escogencia-de-candidatos-a-diputados-se-calienta/RMESJO235ZAYXGUZ4RJPKPJ2MA/story/

Recuerde que este viernes 29 de agosto se jugará otro sorteo de los Chances, así como el acumulado.

La JPS informó que el acumulado se inicia en ¢100 millones. En la tómbola habrá 60 bolitas, una con la palabra “acumulado” y 59 con premios extras.

El 56 fue el número ganador del acumulado que salió el martes 26 de agosto. (Pantallazo /Pantallazo)

Por otra parte, el premio mayor de los Chances del viernes está en ¢120 millones en 2 emisiones; es decir ¢240 millones.

Si quiere ganarse unos cuantos milloncitos, puede comprar su número de suerte a través de los chanceros o el sitio web de la JPS.

LEA MÁS: Concejo Municipal de Cartago le hace fuerte petición a Rodrigo Chaves por problemas de la gente