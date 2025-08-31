Nicaragüense busca a su hermano que lleva 27 años desaparecido en Costa Rica

Óscar Salgado está buscando a su hermano Franklin, quien se vino a Costa Rica hace 27 años y desde entonces perdió contacto con él. Foto: Teletica. (Teletica/Teletica)

Un nicaragüense, de 43 años, siempre soñó con volver a ver a su hermano Franklin Salgado, quien vino a Costa Rica hace 27 años en busca de una mejor vida, y hace unos días atravesó la frontera norteña con el deseo de reencontrarse con él.

Óscar Salgado recorrió las calles del país para ubicar a Franklin, darle un abrazo y llevarle alguna noticia a su familia en Nicaragua pues no saben nada de él desde que se vino.

A él le hacía mucha falta su hermano, pues, ¿se imagina usted pasar tantos años sin saber nada de su ser querido? A veces es difícil de imaginarlo, pero es la realidad de algunos, como la de Óscar.

Su hermanito se vino a vivir al país aproximadamente a sus 14 añitos, en 1998. Él quiso independizarse y buscar una mejor vida; sin embargo, en esa época no tenía una forma de contacto con la familia.

“No se llevó ningún número porque no teníamos y ya después no supe nada”, dijo Óscar.

Él recordó que su hermano prometió volver, pero nunca pasó. Así que él decidió venir a Costa Rica a buscarlo, para darle alguna noticia a su madre sobre el paradero de uno de sus hijos menores.

“Le dije a mami: ‘Fíjese que necesito ver a Frank. He soñado con él y creo que lo vi’”, comentó.

Óscar narró que en sus sueños siempre veía a su hermano, por lo que cree que algún día se lo va a topar.

“El Dios Todopoderoso me revelaba que yo me había visto con él y cuando Dios pone eso, para Él no hay nada imposible”, dijo el nicaragüense.

Desde el 13 de agosto que vino al país, estuvo buscando pistas sobre dónde podría estar su hermano. Le han dicho que lo vieron en Alajuela, La Guácima y otros lugares.

Incluso, aprovechó para ir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y pedirle ayuda a las autoridades. Sin embargo, los funcionarios quedaron en llamarlo cuando obtuvieran alguna información.

Cuando le preguntamos a Óscar si tiene alguna foto de Franklin de aquella época, nos dijo con una tristeza que no tiene ninguna.

De hecho, ese es uno de sus deseos: tomarse una foto con él para luego enseñársela a su mamá y contarle cómo ha sido la vida de su chiquito.

Además, él comentó que se sentiría tranquilo de saber dónde está su hermano y qué ha estado haciendo en todos estos años en Costa Rica.

“Me siento extraño. No duermo bien, a las 4:00 a.m. me baño para ir a buscarlo”, expresó.

Óscar no pierde la fe y se quedará unos días más en el país. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Óscar recordó un momento que tuvo con su hermano cuando ambos estaban pequeñitos.

“Cuando estábamos pequeños, nos agarramos jugando y me metió un hulerazo (un golpe fuerte) en el ojo y yo le metí uno en la frente. Él tiene una cicatriz en la frente”, contó.

Con la esperanza intacta

Óscar no pierde las esperanzas de encontrar alguna información sobre Franklin. Él nos dijo que, aunque esté vivo o no, lo que más le gustaría es saber qué fue de su vida durante estos 27 años.

Él planeaba volver a su país el sábado 30 de agosto; sin embargo, decidió quedarse por lo menos una semana más.

“Si no me dicen nada, volveré y le diré a mi mamá: ‘Mirá, mamá, fue todo un sueño. No lo encontré. No di con él’”, dijo el jueves 28 de agosto, cuando conversamos con él por primera vez.

Luego, el viernes 29 de agosto nos indicó que se quedaría unos días más para recibir la llamada del OIJ. Los funcionarios le comentaron que lo iban a llevar a un archivo, allí le podían enseñar un álbum donde podría estar una foto de su hermano.

Óscar Salgado le pidió ayuda al OIJ para ubicar a su hermano Franklin. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La búsqueda no debe hacerla solamente Óscar. Él la inició, pero nosotros podemos ayudarlo a cumplir su deseo, encontrar a su hermano Franklin Salgado Bustillos, quien tendría unos 41 años actualmente.

“Si nos pueden ayudar, yo se los voy a agradecer, aunque sea solo una foto o encontrarlo a él”, dijo.

Así que, si usted ha escuchado algo sobre Franklin, puede contactar a Óscar al +506 7153-2620.

