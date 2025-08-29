Este será el nuevo límite para transferencias SINPE Móvil por mensaje desde cualquier banco

Se viene un importante cambio con el SINPE Móvil que usted tiene que saber.

Actualmente, cada banco establece el límite del monto diario que se puede transferir por medio del SINPE, pero ahora eso cambiará.

Ahora las transferencias SINPE Móvil por mensajes tendrán le mismo límite para todos los bancos. (Rafael Pacheco)

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una reforma al Reglamento del Sistema de Pagos que tiene como fin restringir las transferencias diarias a ¢100.000. Actualmente, hay bancos que permiten transferencias diarias hasta de ¢500.000.

El ajuste es solo para quienes usan el canal del SMS para transferir fondos.

La decisión de la directiva quedó en firme el 6 de agosto. El ajuste está en consulta pública, por 10 días hábiles, desde el pasado 19 de agosto.

El Banco Central argumenta que la medida se tomó para proteger a los usuarios, ya que las transferencias por SMS son una de las formas de estafa más comunes en la actualidad, debido a que no tienen controles de autenticación.

“En el canal SMS (...), algunos bancos elevaron el monto más allá de ¢100.000, ¢200.000, ¢300.000, ¢400.000, y lo que queremos es limitar ese canal que no es tan seguro como un canal autenticado, como el sitio web o el app bancario.

El BCCR tomó la decisión para proteger a los usuarios. (Alonso Tenorio)

“Queremos limitarlo a que el máximo que se puede mover por ahí sean ¢100.000 diarios“, explicó Francisco Carvajal Chavarría, director del Departamento Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, en la sesión de la Directiva del BCCR.

En el primer semestre de este año, se realizaron 359 millones de transferencias mediante SINPE Móvil, es decir, un 20% más respecto a los 300 millones liquidados en el mismo periodo del 2024, según datos del Banco Central.