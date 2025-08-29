¿Dijo la verdad Ana Karina Manco? Esto opinaron extranjeros que viven en Costa Rica

La actriz venezolana Ana Karina Manco ha estado en polémica por afirmar que el pura del tico "es totalmente falso" al referirse sobre el comportamiento agresivo de los conductores. (redes/Instagram)

Los comentarios de la actriz venezolana Ana Karina Manco generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales. Ella aseguró que el pura vida de los ticos “es totalmente falso” y además, afirmó que los ticos son muy agresivos en la carretera.

Por eso, quisimos conocer la opinión de otros extranjeros para ver si estaban de acuerdo o no con ella.

Bárbara Soler, una venezolana que vive en Costa Rica desde hace casi 20 años, señaló que tiene una posición dividida al respecto, pues la actriz tiene razón al referirse al comportamiento de los ticos en la carretera, pero su forma de dar el mensaje fue pésima.

“La forma en que lo dio sí fue muy exagerada, el haber comparado el pura vida con la situación de la carretera. Pero, en efecto, el tico maneja a la defensiva y sí es muy agresivo. Yo ahorita estoy empezando a manejar, pero he viajado en Uber, en bus y en carro y sí considero que tiene cierta razón.

“El tico maneja con mucha agresividad de unos años para acá, no siempre ha sido así. Es un mentado porque considero que el estrés y todos los factores externos han afectado a esa agresividad, esa poca empatía, esa necesidad de yo ir primero, de hacer todo primero. Pero no considero que el pura vida sea falso”, añadió.

Una venezolana y una colombiana consideraron que la actriz no dijo mentiras sobre el comportamiento del tico en la carretera. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Anyi Ospino, colombiana que reside hace más de 15 años y nacionalizada, expresó que los ticos no solo han sido generosos, sino que también la han hecho sentir en casa desde que vino a vivir al país.

“Si bien las presas ha reducido nuestra calidad de vida y todos sabemos que las personas se ponen un toque más intolerantes, es importante tener una visión más amplia; no justifico las personas que usan la violencia verbal en las calles para desahogarse, pero creo firmemente en el cambio que puede existir en cómo recibimos las cosas que presenciamos y ocurren”, comentó.

“Y tampoco podemos minimizar lo positivo -aunque tenemos una coyuntura compleja- por episodios desafortunados en el tránsito”, agregó.

