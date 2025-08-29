Tránsito en Hatillo será regulado este sábado, esta es la razón

El tránsito en Hatillo será regulado este sábado 30 de agosto debido a trabajos en un paso elevado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El tránsito en Hatillo será regulado este sábado 30 de agosto, por trabajos del nuevo paso elevado que pasa por encima de la ruta de Circunvalación, uniendo a Hatillos 7 y 8, anunció este viernes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Así que ármese de paciencia mientras circula por esta zona, porque podría haber presa o busque otras rutas alternativas para que llegar a sus actividades a tiempo.

Las autoridades indicaron que se colocará una primera sección de la estructura metálica construida en planta, que va a dar soporte a ese paso superior.

Estas labores se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., por lo que la vía quedará reducida. El MOPT señaló que solo habrá un carril por sentido habilitado para los vehículos.

Los carriles serán ocupados por maquinaria y también para salvaguardar la seguridad de los usuarios mientras se realizan las labores.

El paso regulado en Hatillo será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. este sábado 30 de agosto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De hecho, en la zona habrá personal que vigilará el paso regulado para minimizar riesgos de accidentes. También se contará con medidas de seguridad vial.

Según el MOPT, el paso elevado, que cruzará transversalmente por arriba de la ruta de Circunvalación, tendrá unos 385 metros de longitud y contará con dos carriles y aceras.

Para este proyecto, las autoridades decidieron demoler el actual puente peatonal, para construir uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo.

