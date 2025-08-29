Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para la próxima semana. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellas personas que tengan programado viajar a Colombia pronto.

La vacunatón se realizará el jueves 4 y viernes 5 de setiembre en un horario de 8:00 a. m. a mediodía en el Estadio Nacional.

Si usted viajará al país sudamericano en setiembre y octubre, puede solicitar una cita en este enlace que estará disponible el lunes 1.° de setiembre a partir de las 2:00 p.m.: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html. Allí deberá llenar un formulario.

Para cada día se habilitarán 300 citas, así que aproveche y esté listo a las 2:00 p.m. del lunes para pedir su espacio antes de que se agoten.

La nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla se realizará en el Estadio Nacional. (Cortesía )

Las autoridades señalaron que solo se aceptarán a personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

