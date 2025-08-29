Nacional

Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia

La nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla se realizará en el Estadio Nacional

Por Ingrid Hidalgo
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para la próxima semana. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellas personas que tengan programado viajar a Colombia pronto.

La vacunatón se realizará el jueves 4 y viernes 5 de setiembre en un horario de 8:00 a. m. a mediodía en el Estadio Nacional.

Si usted viajará al país sudamericano en setiembre y octubre, puede solicitar una cita en este enlace que estará disponible el lunes 1.° de setiembre a partir de las 2:00 p.m.: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html. Allí deberá llenar un formulario.

Para cada día se habilitarán 300 citas, así que aproveche y esté listo a las 2:00 p.m. del lunes para pedir su espacio antes de que se agoten.

Tres personas alrededor de una mesa. Una de ellas, un hombre de camisa azul, con barba, inyecta a una mujer sentada en una silla, que viste blusa roja y pantalón gris. Es de pelo oscuro. Otra mujer de pelo corto, negro, está sentada a la mesa, que está con implementos para vacunar, como hieleras para vacunas.
La nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla se realizará en el Estadio Nacional. (Cortesía )

Las autoridades señalaron que solo se aceptarán a personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

