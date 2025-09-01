Clientes del BAC preocupados por faltantes y extrañas transferencias en sus cuentas. ¿Qué pasó?

Varios clientes han denunciado problemas con sus cuentas bancarias del BAC, cuya entidad afirmó que espera solucionar la situación antes del mediodía de este lunes 1 de setiembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Varios clientes del BAC denunciaron en redes sociales que les sacaron dinero de sus cuentas bancarias o que se realizaron algunas transferencias que nunca se vieron reflejadas y sin ninguna explicación.

Los clientes, molestos, llenaron la caja de comentarios en la cuenta de la entidad bancaria, con el fin de exigir respuestas y soluciones a esta situación.

“Ayer me depositaron una plata a través del cajero y el dinero nunca se reflejó en mi cuenta”. “¿Qué pasa con mi cuenta? Me falta dinero y estoy en números negativos, cuando tenía dinero en ella". “A mí también me vaciaron la cuenta y más bien dice que le debo al banco”. “Tengo un faltante considerable de dinero en mi cuenta. Me urge comunicarme con ustedes y no responden”. “¿Cuándo se harán responsables del dinero faltante en las cuentas? Porque hoy todo el día sin plata, es increíble", son algunos comentarios que dejaron los usuarios del BAC en redes sociales.

Ante esta situación, consultamos a la entidad bancaria qué soluciones están implementando ante los problemas que denunciaron sus clientes.

El BAC nos respondió que están terminando de ejecutar algunas gestiones y transacciones que se realizaron el domingo 31 de agosto. Nos comentaron que esperaban que esta labor concluyera este lunes antes del mediodía.

“Es importante aclarar que no ha habido movimientos de fondos sin el consentimiento de los clientes, sino que, dado el atraso mencionado, algunos clientes no pudieron visualizar sus cuentas de manera correcta, pero esta situación ya fue solucionada”, indicó Laura Moreno, vicepresidente de relaciones corporativas BAC.

“Queremos agregar que nuestro equipo de Tecnología de la Información (TI) redobló esfuerzos y trabajó horas adicionales para solucionar el evento a la mayor brevedad”, añadió.

De hecho, la entidad mencionó en redes sociales que hubo atrasos con el cierre de las gestiones y transacciones realizadas este domingo.

