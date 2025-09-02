Cruce de Barreal tendrá paso regulado por esta razón

El MOPT informó que habrá paso regulado en el cruce de Barreal en Heredia por trabajos viales. (MOPT/MOPT)

Si usted utiliza con frecuencia la ruta por el cruce de Barreal, en Heredia, debe tomar en cuenta que este miércoles 3 y jueves 4 de setiembre habrá paso regulado.

LEA MÁS: PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizarán labores de perfilado y recarpeteo, como parte del proyecto del nuevo carril de giro derecho.

Las autoridades indicaron que el paso regulado será entre el puente sobre el río Bermúdez y el cruce del Súper Charlie, actualmente Musmanni, así como en los 100 metros desde el cruce hacia el norte (La Carpintera) y en los 100 metros desde el cruce hacia el oeste, es decir, hacia Barreal y CENADA.

El paso controlado se realizará desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m., por lo que debe ser paciente en caso de una presa o buscar rutas alternas.

El MOPT informó que habrá paso regulado en el cruce de Barreal en Heredia por trabajos viales. (MOPT/MOPT)

El MOPT recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas por el Real Cariari para retomar la ruta 106 en el sector de El Conservatorio Castella o por el conector cercano al río Bermúdez, para aquellas personas que van en sentido contrario, es decir, del este al oeste.

LEA MÁS: (Video) Diputada habló con el corazón en la mano y dijo algo desgarrador sobre su prima cruelmente asesinada

También se pueden desviar por el Real Santamaría hacia Guararí, hasta salir al sector del hospital. Desde ahí, hacia La Carpintera o a la inversa.

Las autoridades comunicaron que el paso regulado en esta zona también se aplicará el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de setiembre, con el mismo horario.

El MOPT informó que habrá paso regulado en el cruce de Barreal en Heredia por trabajos viales. (MOPT/MOPT)

Este proyecto vial ayudará a los conductores en la circulación, así no deberán esperar para seguir a la derecha. Se espera que esté listo a mediados de este mes.

LEA MÁS: Se viene un cambio importante con los billetes de mil colones y urge que usted lo sepa