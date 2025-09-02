Nacional

Cruce de Barreal tendrá paso regulado por esta razón

El paso en el cruce de Barreal estará regulado este miércoles 3 y jueves 4 de setiembre

Por Ingrid Hidalgo
El MOPT informó que habrá paso regulado en el cruce de Barreal en Heredia por trabajos viales.
Si usted utiliza con frecuencia la ruta por el cruce de Barreal, en Heredia, debe tomar en cuenta que este miércoles 3 y jueves 4 de setiembre habrá paso regulado.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizarán labores de perfilado y recarpeteo, como parte del proyecto del nuevo carril de giro derecho.

Las autoridades indicaron que el paso regulado será entre el puente sobre el río Bermúdez y el cruce del Súper Charlie, actualmente Musmanni, así como en los 100 metros desde el cruce hacia el norte (La Carpintera) y en los 100 metros desde el cruce hacia el oeste, es decir, hacia Barreal y CENADA.

El paso controlado se realizará desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m., por lo que debe ser paciente en caso de una presa o buscar rutas alternas.

El MOPT recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas por el Real Cariari para retomar la ruta 106 en el sector de El Conservatorio Castella o por el conector cercano al río Bermúdez, para aquellas personas que van en sentido contrario, es decir, del este al oeste.

También se pueden desviar por el Real Santamaría hacia Guararí, hasta salir al sector del hospital. Desde ahí, hacia La Carpintera o a la inversa.

Las autoridades comunicaron que el paso regulado en esta zona también se aplicará el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de setiembre, con el mismo horario.

Este proyecto vial ayudará a los conductores en la circulación, así no deberán esperar para seguir a la derecha. Se espera que esté listo a mediados de este mes.

