Google actualiza mapa de Costa Rica, así puede ver su casa u otros lugares

Google actualizó la versión de "Street View", con la cual la gente puede ver imágenes panorámicas de diferentes lugares del mundo. (Google Maps/Google Maps)

Google actualizó una versión en su aplicación Google Maps, en la cual la gente puede ubicar el lugar donde quieren dirigirse o encontrar algún comercio en un lugar.

Se trata de “Street View”, que significa “vista de calle” en español, con la cual se puede visualizar una vista panorámica a nivel de calle de lugares.

Esta versión es chivísima porque usted puede sentirse que se encuentra en el lugar con una visualización de 360 grados, aunque las imágenes están congeladas.

Si usted quiere ver su casa o alguna edificación de forma panorámica, los pasos son sencillos.

En una computadora

Abra Google Maps en el navegador web.

Busque el lugar de su interés.

En la parte inferior de la pantalla, puede ver el ícono de una pequeña figura que asemeja a una persona.

Haga clic sobre él y, sin soltarlo, arrástrelo sobre el mapa.

Aparecerán varias líneas azules, lo que significa que esas calles tienen imágenes de Street View disponibles.

Suelte el ícono sobre cualquiera de esas líneas en el lugar de su interés y le aparecerá la vista panorámica.

En el celular o tablet

Abra la aplicación Google Maps.

Busque el sitio de su interés.

En la parte superior derecha del mapa, hay un ícono de capas (parece ser un cuadrado sobre otro).

Aparecerán líneas azules en las calles, las cuales tienen imágenes de Street View.

Toque sobre la línea azul del lugar de su interés para ver las imágenes panorámicas.

Las imágenes de los lugares fueron tomadas por medio de una cámara colocada en un vehículo. Mientras recorre las calles, va tomando imágenes de 360 grados de los sitios.

