Miguel Ángel Rodríguez enfrenta juicio 24 años después mientras su esposa sufre dura enfermedad

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, quien tiene 85 años, está enfrentando un juicio por un caso cuya investigación inició hace 24 años.

Actualmente, su esposa, doña Lorena Clare, está pasando por una delicada enfermedad: tiene cáncer. Con el juicio, don Miguel Ángel ha tenido que hacer una pausa en los cuidados hacia ella para hacer frente al proceso penal y eso le duele mucho.

LEA MÁS: Sin sellos en el pasaporte: Ticos que viajen a Europa tendrán que pasar por un nuevo control desde octubre

Miguel Ángel Rodríguez vive un juicio de un caso de 24 años en medio de la enfermedad de su esposa. (Eyleen Vargas)

Rodríguez conversó con La Teja y abrió su corazón sobre el delicado tema.

“Con la situación de salud que hemos estado viviendo en mi casa desde hace nueve meses, he estado involucrado día y noche atendiendo a mi mujer. Dejé de viajar, dejé de cumplir con algunas actividades internacionales con grupos de expresidentes, para quedarme en mi casa y atender a mi mujer, ahora me veo en esta situación.

LEA MÁS: Se viene un cambio importante con los billetes de mil colones y urge que usted lo sepa

“Lorena, en este momento, se está recuperando de una cirugía, además de su enfermedad, tuvo que tener una operación de reemplazo de la prótesis de su cadera, que se había hecho hace 20 años, se empezó a luxársele y no podía seguir así. Ha estado recuperándose de eso, pero, gracias a Dios, ella es una mujer extraordinariamente fuerte y ahí está dando la lucha y ya no está con andadera, ya anda caminando”, detalló Rodríguez.

Rodríguez está dedicado a apoyar a su esposa, Lorena Clare. (Rafael Pacheco)

Le duele tener que separarse de su esposa en este momento

El expresidente dice que se siente muy dolido de tener que separarse de su esposa en un momento tan complicado para ella.

“Este lunes que estuve en el juicio no podía llamar a mi esposa, pero sí podía ponerle mensajes para preguntarle cómo estaba”, manifestó.

LEA MÁS: Presupuesto nacional 2026: economista enciende alarmas por lo que presentó ministro de Hacienda

Rodríguez dijo también que él sabe que su esposa lo apoya en esta nueva etapa del proceso penal y que si su salud se lo permitiera, lo más probable es que lo estuviera acompañando a los tribunales para estar cerca de él.

El expresidente dice que, además de sentirse mal por tener que alejarse de doña Lorena en este momento, también se siente frustrado por los 24 años metido en semejante enredo.

Miguel Ángel Rodríguez regresó voluntariamente a Costa Rica y fue detenido. (Archivo)

“Es increíble que en Costa Rica un proceso llegue a juicio por primera vez 24 años después. ¿Qué va a pasar después?, ¿va a haber apelaciones?, ¿va a haber segundas instancias?, ¿va a haber casación?, ¿cuánto más se va a extender, 10 años más?

“Yo ya pasé el límite esperado de la expectativa de vida de un hombre en Costa Rica, ya tengo 85 años, eso son como 6 años más que la expectativa de vida.

LEA MÁS: PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

El exmandatario dice que estos 24 años de espera han sido muy duros para él y su familia.

“He perdido el sueño y la paz por lo que esto ha significado para mi familia, por lo que esto significa para mis posibilidades de vida, ahorita yo estoy viejito, pero hace 20 años estaba pochotón y debía haber estado teniendo oportunidades laborales y no las podía tener porque se me cerraban las puertas porque estaba en los tribunales.

El expresidente sigue formando parte del PUSC. (Albert Marín)

“Estuve en la cárcel, estuve sin poder salir de la casa, sin poder salir del país, por supuesto que todo eso ha hecho que mi familia sufra”, expresó.

¿De qué acusan a Miguel Rodríguez?

El expresidente enfrenta una acusación de la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el caso “Reaseguros”, por la supuesta recepción de pagos, beneficios y comisiones de parte de empresas británicas que buscaban ser reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

LEA MÁS: Muchos educadores están viviendo una terrible realidad, revela el Estado de la Educación

El Ministerio Público dice que Rodríguez recibió dádivas a cambio de favorecer a esas compañías en contratos estatales.

El exmandatario sostiene que él es inocente y que el caso se debe a una persecución de la Fiscalía en su contra.

Incluso, recordó que él renunció al cargo de secretario general de la OEA y regresó a Costa Rica de forma voluntaria para enfrentar los cargos que le achacaban.

Don Miguel Ángel y doña Lorena tienen 62 años de casados. (John Durán)

Rodríguez dice que no hay pruebas en su contra y que las autoridades judiciales han violado sus derechos. Él espera que el tema se resuelva pronto.

Aunque el Caso Reaseguros tiene un total de ocho personas señaladas, el Ministerio Público se centra en tres figuras: el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, el expresdiente del INS, Cristóbal Zawadski y un funcionario de apellido Acuña.