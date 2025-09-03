Hay un problema con las monedas de ¢500 y esto es lo que hará el Banco Central

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tomó una decisión importante luego de determinar que hay un faltante de monedas de las nuevas de 500 colones.

Como en julio pasado salieron de circulación las monedas viejas de esa denominación, se ha dado un aparente desequilibrio y el Banco Central tuvo que actuar.

LEA MÁS: Miguel Ángel Rodríguez enfrenta juicio 24 años después mientras su esposa sufre dura enfermedad

El BCCR tomó una decisión y ya empezó a distribuir nuevas monedas. (Museo de Numismática)

La entidad anunció que hace unos días se inició la liberación de las primeras monedas de ¢500, de circulación regular, que en su reverso destaca el Escudo Nacional.

LEA MÁS: Visa de Estados Unidos: sepa si tiene que ir a entrevista o no para renovarla

La entrega y posterior circulación de esta moneda se intensificará a partir del 8 de setiembre, con el fin de facilitar el acceso del público a esta nueva pieza.

La moneda será distribuida por todas las entidades financieras del país.

A partir del 8 de setiembre se intensificará la distribución de la nueva moneda. (Cortesía)

“Este diseño, denominado «reverso común», responde a la necesidad de mantener un inventario óptimo para el suministro constante de monedas en todo el país, incluso en ausencia de monedas con nuevas efemérides o motivos conmemorativos. Esta versión está destinada exclusivamente a la circulación regular y no se contempla una edición de colección.

“El BCCR implementará este diseño en otras denominaciones según las necesidades de inventario y demanda”, informó el BCCR.

LEA MÁS: PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

Tiene cosas muy ticas

El nuevo diseño incorpora el Escudo Nacional en la parte de atrás, acompañado por elementos representativos de la identidad costarricense, como el extracto del Himno Nacional “Vivan siempre el trabajo y la paz”, y las palabras “libertad”, “paz” y “democracia”.

La moneda vieja de 500 ya no está en circulación. (José Cordero)

También se incluye el año «2021» de aprobación del diseño.

En el anverso de la moneda se destacan las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, junto con cinco barras en alto relieve en la parte inferior, que facilitan su identificación táctil.