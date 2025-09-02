Visa de Estados Unidos: sepa si tiene que ir a entrevista o no para renovarla

La renovación de la visa de Estados Unidos tuvo un cambio importante que todas las personas que tienen el documento deben tener presente.

El Departamento de Estado del país norteamericano informó que desde el 2 de setiembre quienes vayan a renovar la visa tendrán que ir a una entrevista sí o sí.

Estados Unidos cambió el trámite para renovar las visas. (Canva)

“A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante. Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular”, informó el Departamento de Estado.

Las únicas personas que no tendrán que ir a la entrevista para renovar la visa son:

- Las personas clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, y TECRO E-1 son funcionarios diplomáticos, representantes gubernamentales y miembros de organizaciones internacionales reconocidas que viajan a Estados Unidos para fines oficiales o de tránsito

Aquí le damos los detalles de quiénes deben ir ahora a las entrevistas. (Canva)

- Personas que ya tuvieron una visa de turismo (B-2), negocios (B-1), combinada B1/B2, o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (conocida como “visa láser” para mexicanos)

Ahora bien, en el comunicado se detalla que para ser elegible para una exención de entrevista basada en el punto anterior, los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo:

- Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

- Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada).

- Que no tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Tome en cuenta este cambio para que no lo tome desprevenido si tiene que renovar la visa. (Canva)

También hay que tener claro que los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo.

“Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa, así como para obtener más información sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado”, agregó el Departamento de Estado.

Quienes sí tienen que ir a entrevista para sacar visa son:

Todos los solicitantes por primera vez de cualquier visa de no inmigrante.

Quienes desean renovar una visa y no cumplen los requisitos para la exención específica (renovaciones B1/B2 y cruce fronterizo en los 12 meses, habiendo sido mayores de 18 años).

Menores de 14 años y mayores de 79 años (antes solían estar exentos, pero la nueva regla elimina esa exención).

Solicitantes cuyos trámites presenten dudas, antecedentes migratorios problemáticos o necesiten verificación adicional, según decida la propia autoridad consular.

La medida refuerza controles de seguridad y busca homologar el proceso en todos los consulados de Estados Unidos a nivel internacional.