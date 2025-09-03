Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, le respondió a Lesley Bojorges sin pelos en la lengua

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no se quedó callado luego de que el diputado Leslye Bojorles le dijera envidioso, que estaba celoso de él y otro montón de cosas.

El pleito entre los dos políticos inició el lunes cuando Hidalgo pidió a la fracción legislativa del PUSC que expulsara a Bojorges por los casos de corrupción por los que lo investigan.

Juan Carlos Hidalgo le respondió a Leslye Bojorges sin pelos en la lengua. (José Cordero)

Los legisladores del grupo se pusieron del lado de Hidalgo y le pidieron a Bojorges que renunciara al partido, pero él no quiere, argumentando que la petición del candidato es infundada e injustificada.

“Don Leslye, a quien tanto le gustan los dichos, probablemente ha oído que uno no está donde no lo quieren. Recordemos que el meollo de toda esta discusión es el siguiente:

“Leslye Bojorges no tiene espacio alguno ni en la campaña presidencial ni en el quehacer de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Los cuestionamientos que motivaron la solicitud de separación de nuestras filas siguen siendo válidos y relevantes, todos los costarricenses los conocen”, dijo el candidato luego de las declaraciones de Bojorges.

El candidato dice que la permanencia del diputado en la agrupación política le hace daño al PUSC.

“El Partido Unidad Social Cristiana no podía seguir guardando un silencio ambivalente sobre los cuestionamientos éticos y legales que rodean al diputado Leslye Bojorges. Es por eso que le solicité a la fracción de nuestro partido su separación”, agregó Hidalgo.

El diputado le dijo a Hidalgo traidor y envidioso. (José Cordero)

Y es que Bojorges atacó a Hidalgo este martes y le dijo “irrelevante”, “traidor” y “oportunista”, mientras anunció en conferencia de prensa que no se iría del partido.

El diputado hasta dijo que Hidalgo le tenía envidia y no aguantaba los celos porque en distintas partes del país le habían dicho que Bojorges hubiera sido un mejor candidato presidencial del PUSC.

El Ministerio Público investiga al legislador por presuntamente haber solicitado dádivas a un empresario vinculado a un caso de falsedad ideológica y legitimación de capitales. A Bojorges también se le investiga por el presunto tráfico de influencias.