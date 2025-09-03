Nacional

Leslye Bojorges explota contra Juan Carlos Hidalgo tras pedir que lo expulsen del PUSC

Leslye Bojorges hizo una conferencia de prensa tras la petición de Juan Carlos Hidalgo de expulsarlo del PUSC

Por Ingrid Hidalgo
02/09/2025, San José, Asamblea Legislativa, Conferencia de prensa de Leslye Bojorges.
Leslye Bojorges anunció que no renunciará al PUSC después de que el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo pidiera su expulsión. (Jose Cordero/José Cordero)

La tensión entre el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo y el diputado Leslye Bojorges sigue creciendo, pues el legislador le respondió a Hidalgo sobre su petición de expulsarlo de la agrupación.

En una conferencia de prensa que realizó esta tarde, Bojorges señaló que no va a renunciar al partido. Asimismo, entregó un oficio al jefe de fracción, Alejandro Pacheco, con el que dejó sin efecto su separación voluntaria del PUSC.

“Juan Carlos Hidalgo, solo hay una forma en la que usted pueda expulsarme a mí y es, según el artículo 4 del reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina del PUSC, presentando una denuncia en mi contra”, declaró el diputado.

“Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana, Juan Carlos. Un líder no divide, construye. Qué lástima que no me llamó para ayudarle en su campaña”, añadió.

El diputado cuestionó al candidato presidencial del PUSC por querer expulsarlo debido a cuestionamientos en casos de corrupción, y por una investigación de la Fiscalía, cuando, según Bojorges, el asesor de Hidalgo es el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien está enfrentando un juicio por supuesto peculado.

“¿Por qué a él no lo quitó de asesor y está pidiendo expulsarme a mí de la fracción?“, recalcó Bojorges.

27 de julio del 2025. Hotel Crowne Plaza en La Sabana. 09:00 hrs. El Partido Unidad Social Cristiana ratificó como candidato presidencial a Juan Carlos Hidalgo. En una votación unánime los delegados del partido presentes en la asamblea confirmaron la candidatura de Hidalgo. En la foto: Dirigentes y simpatizantes del partido festejaron a mas no poder la elección del candidato y durante su discurso, Hidalgo, agradeció a los miembros del partido su apoyo. Foto: Albert Marín
El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo pidió la expulsión del diputado Leslye Bojorges del partido por cuestionamientos por casos de corrupción. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)

Además, afirmó que Hidalgo, a quien se refirió como una persona irrelevante, un oportunista y un traidor, le da “pena ajena” porque “debería saber que no puede solicitar mi expulsión de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana”.

“Y hay dos cosas que le quiero recordar. Lo primero es que debe de leerse el artículo 35 de los estatutos del PUSC (...), que dice que se debe respetar el debido proceso, que debe haber un órgano director, una investigación y una sentencia firme. Hasta tanto, no se puede pedir la expulsión de un partido”, sostuvo el legislador.

Leslye BojorgesJuan Carlos Hidalgo pide expulsión Leslye BojorgesPUSCdiputado PUSC
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

