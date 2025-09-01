Política

Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, pidió la expulsión de un cuestionado diputado

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, sorprendió al pedir que se expulse a un diputado

Por Rocío Sandí

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sorprendió este lunes con la noticia de que pidió que se expulsara a un diputado.

Se trata del legislador Leslye Bojorges, quien ha sido cuestionado por casos de corrupción y que, incluso, es investigado por la Fiscalía.

27 de julio del 2025. Hotel Crowne Plaza en La Sabana. 09:00 hrs. El Partido Unidad Social Cristiana ratificó como candidato presidencial a Juan Carlos Hidalgo. En una votación unánime los delegados del partido presentes en la asamblea confirmaron la candidatura de Hidalgo. En la foto: Dirigentes y simpatizantes del partido festejaron a mas no poder la elección del candidato y durante su discurso, Hidalgo, agradeció a los miembros del partido su apoyo. Foto: Albert Marín
Juan Carlos Hidalgo quieren que expulsen a Leslye Bojorges del PUSC. (Albert Marín)

Hidalgo aseguró que los motivos por los cuales solicita la separación del legislador son los “múltiples cuestionamientos legales y éticos que pesan sobre el congresista; en particular, la investigación penal en la que está como acusado”.

Bojorges está bajo investigación del Ministerio Público por el Caso Richter. Las autoridades investigan si él recibió algún tipo de dádivas por parte de un empresario vinculado con una compañía autobusera. Además, se le indaga por un aparente tráfico de influencias.

Leslye Bojorges, Caso Madre Patria
Bojorges es parte de una investigación de la Fiscalía por presunta corrupción. (Rafael Pacheco)

En enero de este año, cuando se dio a conocer que Bojorges era investigado, él dijo que se separaría, temporalmente, de la bancada socialcristiana, pero participó en las negociaciones de la fracción de cara al 1.° de mayo.

Hace unos días el nombre de Leslye Bojorges también circuló en los medios de comunicación, porque el extraditable Celso Gamboa lo mencionó en una entrevista que le hicieron y dijo Bojorges era “uno de los que iba para Estados Unidos”.

Tanto la semana pasada como este lunes, La Teja trató de contactar a Bojorges para pedirle una reacción al respecto, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.

