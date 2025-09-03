Pilar Cisneros desató enojo de arroceros y ellos hicieron algo que nadie se esperaba (Video)

Pilar Cisneros, diputada oficialista, enojó a los arroceros que llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa a defenderse de lo que ellos consideran una injusticia y reaccionaron contra la legisladora de una forma que nadie esperaba.

Decenas de productores de arroz llegaron al Congreso porque se suponía que se iba a votar en primer debate el proyecto: Ley para la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz), pero la diputada Daniela Rojas, del PUSC y el oficialista Alexander Barrantes, presentaron mociones y eso hizo que no se pudiera llevar a cabo todavía la votación.

LEA MÁS: Banco Central comunicó la nueva decisión que tomó en torno a las monedas de ¢500

Pilar Cisneros enojó a los arroces y ellos le dieron la espalda. (La Nación)

Los arroceros están desesperados y piden auxilio porque desde que el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó la ruta del arroz, la cual eliminó los aranceles y causó que ahora se importe mucho más arroz, el sector arrocero ha sufrido terribles consecuencias, porque no pueden colocar su arroz.

Los productores no perdonan que el gobierno de Rodrigo Chaves los metiera en este zapato y por eso les hacen reclamos a los diputados oficialistas.

LEA MÁS: Curiosa tendencia en llamadas telefónicas invade distintos países de Latinoamérica, ¿le ha pasado?

Este miércoles, cuando Cisneros pidió la palabra para defender las acciones del Poder Ejecutivo, los arroceros que estaban en la barra del público de la Asamblea Legislativa se sintieron indignados y le dieron la espalda a la legisladora, un gesto que llamó mucho la atención.

Los arroceros están enojados con los diputados oficialistas. (Rocío Sandí Z.)

Ella aseguró en la intervención que la ruta del arroz busca el bienestar el pueblo y que bajen los precios. Ella defiende que gracias a las acciones tomadas por el gobierno en Costa Rica el arroz no ha subido tanto como en otros países.

Al consultarle a Cisneros qué pensaba de la reacción de los arroceros, dijo que no le molestaba.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, le respondió a Lesley Bojorges sin pelos en la lengua

“Tienen libertad de hacerlo, no me molesta. Los arroceros están en declive desde hace más de de 15 años. No somos competitivos”, manifestó la legisladora.

Por su parte, el diputado Alexander Barrantes, dijo que el arroz sí ha bajado y que lo que ellos pretenden con las mociones que presentó es negociar, pero eso lo que hizo fue que un montón de diputados le cayeran encima.

Pilar Cisneros causó el enojo de los arroceros y ellos le dieron la espalda

Ariel Robles, del Frente Amplio, le preguntó que de dónde sacaba que el arroz había bajado si, según los datos oficiales del INEC, está más que claro que, desde que se inició la ruta del arroz, más bien ha subido.

La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, también dijo que el arroz ha subido en promedio 200 colones por bolsa y dijo que los diputados oficialistas eran unos hipócritas, cínicos y mentirosos por defender la ruta del arroz que tanto daño le ha hecho a los arroceros.