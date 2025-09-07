Camilo Rodríguez sorprende al revelar que buscará ser diputado por y encabeza la lista de este partido

Camilo Rodríguez encabeza lista de diputados del partido Aquí Costa Rica Manda por San José.

El periodista, escritor y activista social Camilo Rodríguez Chaverri fue escogido este sábado para encabezar la papeleta de diputados por San José del partido Aquí Costa Rica Manda.

Antonio Robinson, uno de los líderes de la agrupación política, le confirmó a La Nación que semanas atrás el comunicador había presentado la solicitud para postularse y, tras un análisis y una consulta ante la asamblea, se decidió ratificar el nombramiento en el primer puesto por la capital.

El comunicador, por medio de su cuenta de Facebook, expresó que cuenta con una trayectoria de 35 años en medios, y que parte de su historia personal lo llevó a convertirse en lo que él mismo llama un periodista “antinarcos”.

Camilo Rodríguez dio en anunció por su cuenta de Facebook. (Tomado de Facebook./Tomado de Facebook,)

Rodríguez se define como activista social, estudió Publicidad, Relaciones Públicas, Psicología, Filología y Administración de Empresas, y tiene doctorados en Educación, Estudios Latinoamericanos y Filosofía de la Comunicación.

Papeletas en San José y otras provincias

En el segundo lugar, por San José, aparece la doctora Marlene Fonseca Gutiérrez, especialista en Administración de Empresas, nutricionista y emprendedora.

El partido también presentó sus papeletas en las demás provincias:

Alajuela: Susan Rodríguez, emprendedora de San Carlos, y el abogado Víctor Hugo González, de San Ramón.

Cartago: la abogada Melissa Montero Aguilar, de Paraíso, y el abogado y dirigente deportivo Luis Fernando Sáenz, de Cartago.

Heredia: Paula Méndez Rodríguez, diseñadora gráfica de Barva, y la candidata más joven, con 26 años.

Puntarenas: el abogado y activista social Mauricio Alvarado Delgadillo, líder del movimiento de Referéndum, junto con la emprendedora Hazel Vargas, dirigente de mujeres en San Vito de Coto Brus. En tercer lugar, va Silvano Monge Navarro, agricultor y emprendedor turístico de Altamira de Bioley de Buenos Aires.

Guanacaste: el doctor en Terapia Física, Carlos Gómez, de Cañas, y la educadora Damaris Caravaca Mendoza, de Santa Cruz.

Limón: el empresario Edgar Robinson Thompson.

Papeleta presidencial definida

El partido Aquí Costa Rica Manda ya había dado a conocer a su fórmula presidencial. El candidato a presidente es el doctor en Economía, activista social y ambientalista Ronny Castillo González, de 42 años.

Lo acompañan como candidatos a la vicepresidencia la doctora en Educación Hazel Arias Mata y el abogado limonense William Anderson Lewis, quien reside en San Rafael de Alajuela.