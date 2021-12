Periodista Camilo Rodríguez pudo ver al fin a sus hijos menores

Camilo Rodríguez volvió a abrazar a sus hijos menores luego de seis meses sin verlos. Cortesía

Camilo Rodríguez recibió esta Navidad lo que tanto quería: ver a sus hijos aunque fuera unos minutos.

El periodista logró abrazar y besar a dos de sus tres retoños más pequeños luego de seis meses sin contacto ni siquiera por teléfono.

“Nunca había nacido así de cerca el Niñito Dios para mí”, dijo con lágrimas.

Por problemas judiciales que tiene con su exesposa (se divorciaron en 2019), no podía ver a Joaquín (6 años), Montserrat (4 años) y Almudena (1 año).

Sin embargo, luego de meses de lucha y tras la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se pudo reencontrar con ellos el 24 de diciembre por una hora. Solo a Montserrat no la llevaron porque estaba enferma.

“Me prometí que no me iban a ver llorando, pero no lo logré. Lloré mientras los abrazaba y los besaba. Gracias a Jesús y a María por darme mi más hermoso regalo de Navidad”, dijo Camilo.

Su hijo Joaquín le dijo que estaba deseando que fuera Navidad de nuevo para volverlo a ver, lo que le partió el corazón. Cortesía

Contó que antes de pasar por ese gran momento de alegría le tocó tragar grueso dos días antes porque al principio el PANI del barrio San José, en Alajuela, había programado el encuentro para el 22 de diciembre pero aquel día no le llevaron a los niños.



— "Es mejor verlos así a no verlos. He pasado seis meses sin verlos y ya esto es un gran regalo para mi", Camilo Rodríguez,

Dice haber sentido que le partieron el corazón en mil pedazos una vez más.

“Vieras qué rato más humillante, más horrible. Yo llegué y les coloqué los regalitos que les llevaba junto al Niñito Jesús (del portal que había en la sala) y después me llevaron a otra sala para decirme que los chiquitos no habían llegado. Volver a recoger los regalos fue un momento de mucho dolor y lloré mucho”.

[ Camilo Rodríguez afirma que vive un infierno debido a que no lo dejan ver a tres de sus hijos ]

Cambio de régimen

El periodista afirmó que él tenía meses de estar insistiendo para que le concedieran el régimen de visitas y que hasta ahora se lo dieron. Al principio era un día al mes a partir de diciembre, pero sostiene que luego de que su expareja incumpliera la cita del 22 de diciembre, personeros del PANI le ayudaron para que las visitas sean ahora una vez a la semana.

El periodista les llevó sus regalitos a sus pequeños hasta la oficina del PANI donde son las visitas. Cortesía

Ahora podrá verlos cada miércoles una hora, por la tarde, en la misma oficina del PANI de Alajuela.

“Usted va y pone una denuncia por violencia doméstica y de inmediato tiene una resolución y con pensión alimentaria también, pero no hay algo que se llame Juzgado de Interrelación Familiar, que hace mucha falta; entonces, si a usted le ponen pensión alimentaria de inmediato deberían ponerle régimen de visitas y eso no pasa así, por eso yo pasé más de cuatro meses esperando ese régimen de visitas”, explicó.



— "La dinámica de algunas es castigar al papá con estas medidas pero no entienden el dolor que le causan a sus hijos", Camilo Rodríguez

El comunicador tiene una hija mayor, María Pía, de una relación pasada, a la que sí puede ver todos los días. Archivo

Camilo y su exesposa tienen medidas cautelares, no pueden verse y por eso los encuentros con sus hijos son supervisados por personal del PANI.

“Es una tristeza, hay miles de hombres que no pueden ver a sus hijos y, sobre todo, hay miles de niños que no pueden ver a su papá, que es lo correcto. No hay razón para separar a los niños de los papás, porque convierten a los niños en rehenes, en objetos, como si fueran propiedad de la mamá”, señaló.

[ Periodista de Repretel lucha porque lo dejen ser papá sin restricciones ]

Contando las horas

El excandidato presidencial contó que su hijo Joaquín estaba fascinado de verlo y que ni siquiera le preguntó por qué ya no estaba con ellos.

Dice que la pequeñita Almudena lo reconoció y le dijo papá a pesar de que tenía meses de nacida cuando le prohibieron verla.

“Yo tenía mucho miedo de que Joaquín me reclamara por no estar con él, pero no, él estaba feliz. Eso sí, me dijo algo muy triste: ‘ojalá que venga la Navidad otra vez rápido porque mi mamá no me deja verte pero en Navidad sí’, y es una injusticia. La ley es muy injusta en contra de los hijos”, sostuvo.

Camilo dice estar contando las horas para reunirse con ellos de nuevo este miércoles y que anhela tenerlos a los tres juntos.

A principios del año pasado el comunicador podía compartir con sus hijos los fines de semana pero después la mamá le negó las visitas. Archivo

Él tiene una hija mayor de una relación anterior y puede verla sin ningún problema. Según había explicado meses atrás, su exesposa le había quitado el derecho de ver a sus tres hijos menores luego de que él los reuniera con su hermanita mayor porque, al parecer, eso le molesta.

“A raíz de todo esto he perdido peso, me diagnosticaron depresión, la he pasado muy mal, pero mis chiquitos la han pasado peor porque tenían a un papá todos los días y de un momento a otro para ellos se lo tragó la tierra”, dijo.

El comunicador se unió a la Asociación Familia Parentalidad y Crianza para luchar no solo por sus derechos, sino por los de más de 600 papás que pasan por una situación como la suya. Aseguró que no se cansará de acudir a las autoridades judiciales para demostrar que él es un buen padre y que merece estar con sus hijos.