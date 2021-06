Lo más difícil de ser papá es serlo, pero no tener la posibilidad de ejercerlo todos los días. De vivir con el dolor y la tristeza en el alma de no poder compartir con ellas, de no poder verlas, de no poder sentir el amor de ellas ni expresarle el amor que uno siente todos los días. Los días más tristes de mi vida son, sin duda, cuando no las tengo y no las puedo ver.