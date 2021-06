Mi historia es muy bonita porque es como un milagro para mí. Siempre quise ser papá, pero no se había dado, intenté adoptar, pero por no ser casado no se podía en el PANI, busqué otros métodos, pero durante el proceso aparecieron cosas extrañas, como que me quería vender chiquitos, vientres y más, no acepté porque quería todo fuera legal. Yo pienso que el amor no se puede comprar y ya me había dado por vencido, entendí que no era para mí y después llegó una amiga que me presentó a la que es la mamá de mi hija, ella me dijo que estaba dispuesta a tener un bebé conmigo y se dio.