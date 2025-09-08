Diputada Andrea Álvarez se convirtió en víctima de la delincuencia y envía urgente mensaje

La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia, por lo que decidió enviar un mensaje urgente.

Ella informó este lunes por la mañana, que unos malintencionados le hackearon su celular y están haciendo de las suyas.

A la diputada Andrea Álvarez le hackearon el celular. (John Durán)

“El día de hoy me hackearon mi celular y están pidiendo dinero en mi nombre, con un mensaje como el adjunto.

“Agradezco NO responder, porque pueden caer en una estafa. Lamento los inconvenientes que esto pueda provocar, y estoy poniendo al tanto a las autoridades de lo sucedido”, informó la legisladora.

Ella adjuntó una imagen de un chat de WhatsApp en el que se ve esta conversación:

Diputada Andrea:

— “Hola, buenos días. Gusto saludarte! ¿Cómo estás?

— Quiero hacerte una pregunta.

La legisladora pondrá la denuncia en el OIJ. (Shutterstock)

La otra persona:

— ¿Usted qué tal?

— Claro, dígame

Diputada Andrea:

— Igualmente, aquí tratando de hacer pagos y vender unos $.

— ¿Sabes quién esté comprando dólares? Necesito vender $14.800, ¿sabes quién esté comprando?

Este tipo de estafas son muy comunes. Las autoridades le piden a la gente no contestar ese tipo de mensajes, no hacer depósitos de ningún tipo y tampoco ingresar a los links que estas personas puedan enviarle.