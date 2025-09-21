Diputados dejaron pleitos de lado y sorprendieron a Sofía Guillén con hermoso gesto por su embarazo

La diputada Sofía Guillén quedó realmente conmovida con un gesto que tuvieron muchos de sus compañeros legisladores por el bebé que espera.

A Guillén le quedan dos semanas para empezar la licencia por maternidad y debido a eso la diputada liberacionista Montserrat Ruiz organizó una bella actividad para compartir con ella y llevarle regalos antes de que deje el Congreso.

Los diputados le hicieron un Té de canastilla a Sofía Guillén. (Cortesía)

El té de canastilla se llevó a cabo el jueves pasado en la Asamblea Legislativa, en la hora del almuerzo.

Se apuntaron 36 diputados de distintos partidos políticos. Esta vez los legisladores dejaron de lado los pleitos y las diferencias políticas y se unieron para celebrar la vida de Camilo, el bebito que viene en camino; cada uno pagó una cuota de 20 mil colones para pagar la comida.

Sofía Guillen está feliz por la actividad de sus compañeros. (Cortesía)

Sofía estaba que no se cambiaba por nadie, hasta nos dijo que estuvo a punto de llorar.

“Agradezco mucho este gesto porque en estas actividades tan humanas, tan cálidas, tan cotidianas, es que podemos acordarnos de que somos humanos todos, sin importar las diferencias de ideas. La política no se puede deshumanizar. Yo valoro mucho que aún en este país, contrarios políticos puedan almorzar juntos sin dispararse ni matarse, luego discutiremos y estaremos en desacuerdo muchas veces, pero siempre sabremos recordar que todos somos igual de humanos, igual de valiosos.

La legisladora abrió los regalos toda contenta. (Cortesía)

“También dije que esperaba contarle esta anécdota a mi hijo algún día y casi se me salen las lágrimas cuando lo dije, porque espero que la siguiente generación sepa preservar la humanidad de nuestra sociedad. Ojalá jamás lleguemos a matarnos entre compatriotas por simplemente pensar diferente. Cada diputado también habló y dijeron cosas muy lindas”, relató Guillén.

Los regalos estuvieron muy curiosos

La diputada Montserrat Ruiz estaba feliz con la actividad y contó los regalos que le dieron a Sofía.

“Cómo no le íbamos a organizar algo, si es el bebé del cuatrienio, y ella es una mujer que estaba esperando y planeando este embarazo desde hace tiempo. En agosto empecé a organizar la actividad y fue muy bonito porque la reacción de los compañeros fue muy positiva, fueron 36 los legisladores que me apoyaron en este tema.

Todos celebraron la pronta llegada de Camilo. (Cortesía)

“Cobré la cuota como se hace en los tés y me encargué de la logística, de la alimentación, los centros de mesa. Las compañeras Pilar Cisneros y Rosalía Brown dieron la cuota pero no pudieron estar en el almuerzo, pero les llevé unos centros de mesa como agradecimiento”, contó la liberacionista.

Ruiz dijo que todo estuvo muy bonito, que compartieron durante una hora y hasta abrieron regalos.

Rodrigo Arias, presidente del Congreso, estivo en la actividad. (Cortesía)

“Algunos regalos fueron por fracción y otros individuales. Don Manuel Morales le dio unos mamelucos preciosos; uno era alusivo al Refugio Gandoca Manzanillo y una camisa amarilla por ser Sofía del Frente Amplio.

“En Liberación Nacional le compramos un cambiador con tina muy hermoso, grande y un extractor de leche eléctrico que es importantísimo para las mamás modernas y que trabajan. La Unidad Social Cristiana le regaló el encierro, precioso con cambiador, con móvil y le regaló un edredón”, relató la legisladora.

Cada diputado puso 20 mil colones. (Cortesía)

Ruiz también contó que Luz Mary Alpízar le regaló chupones y Alejandra Larios le compró pañales y pañitos húmedos que son muy útiles.

Sofía dice que aunque ella se irá por la licencia, su despacho seguirá trabajando y ella podrá presentar mociones, proyectos de ley y oficios con la firma digital.