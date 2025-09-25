Este es el castigo para hombre que mató a papá por defender con un galón de leche a hijo durante asalto

Gerardo Adolfo Paniagua Paniagua, de 47 años, fue asesinado de dos balazos luego de enfrentarse a dos delincuentes,él les tiró un galón de leche. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Por el asesinato de Gerardo Adolfo Paniagua de 46 años, un hombre fue condenado a 33 años de cárcel.

La sentencia fue dictada en los Tribunales de Desamparados, el sentenciado es de apellidos Madrigal Phillips y la condenada es por los delitos de homicidio y tentativa de robo.

Los hechos que marcaron a una familia y a toda una comunidad ocurrieron el 10 de noviembre del 2018, en barrio María Auxiliadora, en Desamparados.

Ese día, Gerardo Paniagua Paniagua salió de misa acompañada de su esposa e hijos, minutos después fueron víctimas de un asalto.

Según demostró la investigación del Ministerio Público, la familia hizo algunas compras en un supermercado y se dirigía de regreso a su casa cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta. Uno de ellos era Madrigal, quien portaba un arma de fuego.

Los sujetos amenazaron a la familia para que entregara sus celulares. En medio del asalto, el acusado apuntó directamente contra uno de los hijos de Paniagua.

El papá lanzó a los antisociales la bolsa que llevaba en las manos, en la que había un galón de leche que recién compraron. El galón, al pegar contra los sujetos, se reventó, en la calle quedó el rastro blanco.

Sin embargo, esa acción provocó que Madrigal le disparara en el pecho y en el estómago.

Don Gerardo fue llevado a la Clínica Marcial Fallas y luego al Hospital San Juan de Dios, donde falleció poco tiempo después de su ingreso.

Al fallecido de cariño le decían Fofo, él era el dueño de una quesería, un señor muy trabajador.

El condenado deberá permanecer en prisión preventiva hasta el 12 de abril del 2026, mientras la sentencia queda en firme.