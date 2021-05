“Yo también fui a la misa de la noche, creía que detrás mío venía Fofo. A los minutos de llegar a la casa llamaron por teléfono para avisar. No sé como bajé y me fui (...), lo que me dijeron es que atrás venía el muchacho y adelante la muchacha. En eso al muchacho se le cayó el celular y dos majes en moto le pusieron un arma en la cabeza. Mi hermano lo que hizo fue dejarles ir el galón de leche”, relató don Rafael.