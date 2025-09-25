Alemán asesinado y enterrado junto a esposa en Quepos era exmilitar y experto en informática

Rüdiger Schickhaus presentaba un impacto de bala, mientras que su esposa recibió tres disparos. Foto tomada de la red social Xing. (XIng/Rüdiger Schickhaus presentaba un impacto de bala, mientras que su esposa recibió tres disparos. Foto tomada de la red social Xing.)

Rüdiger Schickhaus, el alemán que fue asesinado y enterrado junto a su esposa dentro de su lujosa propiedad en Quepos, Puntarenas, formó parte del ejército y actualmente era un experto en temas de informática

Así lo dio a conocer Schickhaus por medio de una publicación que realizó en su perfil de la red social LinkedIn, en la cual describía sus conocimientos y su trayectoria en el campo de la informática.

“Tras finalizar mi carrera militar, donde alcancé el rango de subteniente, decidí convertir mi afición en mi profesión. Primero trabajé como asistente del director general y fui responsable de desarrollar el entorno informático, desarrollando software en colaboración con programadores y ejecutivos de cuentas.

“Mi siguiente puesto fue como ingeniero de soporte en Digital Equipment y Compaq Computers. Después, empecé a trabajar en INFORMIX Software, en el departamento de MIS, como responsable de la administración de bases de datos y redes. Posteriormente, trabajé en dos empresas más pequeñas donde me especialicé en Oracle y BAAN antes de regresar a INFORMIX, en el departamento de servicios profesionales”, indica parte de la publicación.

En esa red social también indicó que trabajó por varios años como profesional de soluciones técnicas para Microsoft en Alemania.

El cuerpo de Schickhaus y el de su esposa, Manuela Daxer, de nacionalidad austriaca, fueron encontrados dentro de una fosa el pasado lunes, a pocos metros de su casa en Cerros de Quepos. Ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas.

Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos. (OIJ/Cortesía)

Este jueves el OIJ reveló que el cuerpo del alemán presentaba un impacto de bala, mientras que a su esposa le dispararon en tres ocasiones.

El crimen fue descubierto el lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los agentes, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra, uno de los perros indicó que ahí había restos humanos.

Tras excavar lograron encontrar los cuerpos de la pareja, ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que trataron de lavar la escena y en el piso también huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.