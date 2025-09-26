“Asesinato en el paraíso”: Esto dicen en Alemania sobre atroz asesinato de pareja de europeos en Quepos

Medios internacionales hicieron eco del crimen de la pareja en Quepos. Foto capturas de pantalla. (Internet/Medios internacionales hicieron eco del crimen de la pareja en Quepos. Foto capturas de pantalla.)

La noticia sobre el atroz homicidio del alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austriaca de 57, ya cruzó las fronteras de nuestro país y resuena con fuerza en Alemania y Austria.

“Asesinato en el paraíso”, así es como varios medios de esos países europeos dieron a conocer la trágica noticia sobre el cruel crimen del que fueron víctimas Rüdiger y Manuela, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados dentro de su lujosa propiedad en Cerros de Quepos, en Puntarenas.

Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos.

La noticia fue publicada recientemente en medios como Kronen Zeitung, 20 Minuten, Bild y Rundschau Online.

“La vida de una pareja alemana en el paraíso vacacional de Costa Rica terminó trágicamente. Según se informó, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en su propiedad privada, y los investigadores sospechan que se trata de un robo con asesinato”, publicó el medio Kronen Zeitung.

“¡Asesinato en un paraíso vacacional! Los cuerpos de una pareja germano-austriaca fueron descubiertos enterrados la mañana del martes en una propiedad en el pueblo de Quepos. La pareja había sido reportada como desaparecida el lunes", informó el popular medio Bild.

Medios de Alemania y Austria dieron a conocer los sucedido en Quepos.

El crimen fue descubierto el pasado lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los oficiales, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra; uno de los perros indicó que ahí había restos humanos. Tras excavar, lograron encontrar los cuerpos de la pareja.

Así se informó en otros países el cruel asesinato en Quepos.

Este jueves el OIJ informó que el cuerpo de Rüdiger presentaba un impacto de bala, mientras que en el de Manuela encontraron tres disparos.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que habían tratado de lavar la escena y en el piso también se hallaron huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.